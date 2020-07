Mali: IBK annonce la dissolution de la Cour constitutionnelle et des législatives partielles

Les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ne faiblissent pas depuis la mobilisation du vendredi 10 juillet. Dans ce climat insurrectionnel, le président de la République s’est, une nouvelle fois, adressé à la Nation, ce samedi tard dans la nuit. Deux des mesures ont été enfin prises par le Chef de l’Etat.

-Maliweb.net- «Je sais que le Mali doit concéder au Mali. Je sais enfin que le Mali peut accepter pour le Mali.» Apparu marqué par les évènements, le président IBK a informé lors de son adresse à la nation que suite aux nombreuses analyses et consultations, et pour la sauvegarde et la préservation de la vie, même des membres restants de la cour constitutionnelle, qu’il a décidé, «d’abroger le décret de nomination des membres restants de la Cour constitutionnelle et d’aller vers la mise en œuvre des recommandations issues de la mission de CEDEAO».

En d’autres termes IBK dissout la Cour Constitutionnelle et prévoit l’organisation des législatives partielles dans les circonscriptions où les résultats ont été contestés. Dans son allocution, le président dit « mesurer la gravité » de ses décisions. «Mais que ne ferait-on pour le salut national?», s’interroge-t-il. Et d’ajouter:«Nous sommes dans l’obligation de nous surpasser, de n’envisager que le Mali.»

Simple en apparence, cette solution d’IBK suscite des interrogations. En effet, des législatives partielles impliquent le président de l’Assemblée nationale dont l’élection est l’une des plus contestées de la sixième législature. Il se trouve que le président de l’Assemblée nationale doit nommer trois des neuf membres de la Cour constitutionnelle qui doivent veiller sur le processus électoral et validé les résultats définitifs.

Questions: L’actuel président de l’Assemblée nationale va-t-il nommer ses membres de la Cour avant de se constituer candidat pour les législatives partielles? Cette nomination sera-t-elle faite par le Vice-président de l’hémicycle qui n’est autres de l’ami et le colistier de Karim Keita, fils du président de la République?

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

