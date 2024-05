Malgré l’interdiction d’activités politiques décidée par les autorités de la transition, les responsables de la Synergie d’Action pour le Mali ont appelé, hier mercredi, leurs partisans à une mobilisation citoyenne, le 7 juin prochain, pour protester contre « les délestages et la vie chère ».

Les responsables de la Synergie d’action pour le Mali, suspendus d’activités politiques dans le district de Bamako, veulent défier les autorités de la transition. La Synergie d’Action pour le Mali a publié un communiqué ne mentionnant ni le nom du président ou le coordinateur dans lequel elle appelle les maliens à sortir, le vendredi 07 juin 2024, à partir de 14h en faisant « des manifestations de protestation contre les délestages et aussi contre la vie chère ». L’un des responsables de synergie joint par nos soins confirme l’authenticité du communiqué et estiment que cet appel à la mobilisation du peuple malien se justifie par des mois de résilience observées par les populations.

Cette période de résilience, explique le communiqué, a été marquée par la pire crise énergétique de l’histoire du Mali. « Elle a eu des répercussions graves sur les hôpitaux, les commerces, les ateliers de métiers, les ménages. Bref, un manque à gagner énorme pour l’économie nationale et pour le quotidien du citoyen lambda », déplore la Synergie d’Action pour le Mali, ajoutant que malgré “L’opération Bougie” lancée par elle pour attirer l’attention des autorités à répondre aux besoins vitaux de la population, le pouvoir de transition peine à trouver une solution aux problèmes de l’énergie.

La coalition « Synergie d’action pour le Mali » mise en place mi-février a été interdite d’activités par le gouverneur du district de Bamako à cause du « ton très critique » que ses dirigeants ont adopté à l’égard des autorités de la transition. Pour rappel, le gouvernorat du district de Bamako a évoqué le contexte sécuritaire et des risques de menaces de trouble à l’ordre public pour interdire les activités du regroupement dénommé Synergie d’action pour le Mali. La synergie pour le Mali regroupe plus de 30 partis et mouvements politiques. Ces regroupements phares de cette coalition ont été dissouts et d’autres frappés par la mesure de suspension des activités politiques.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

