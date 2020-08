Mali : l’Union Africaine, la France et les Etats-Unis condamnent « toute tentative de changement anti-constitutionnel »

Les condamnations à l’international n’ont pas tardé suite à la mutinerie militaire qui a abouti, ce mardi, à l’arrestation du Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, son premier ministre Boubou Cissé, les membres du gouvernement, le président de l’Assemblée Nationale et plusieurs officiers supérieurs de l’armée.

maliweb.net – La Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest qui conduit la médiation dans la crise sociopolitique malienne a été la première organisation régionale à condamner cette mutinerie en invitant les militaires « à regagner sans délai leurs casernes ». Et la CEDEAO de rappeler toujours sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel en invitant les militaires à demeurer dans une posture républicaine. La CEDEAO dit condamner vigoureusement la tentative en cours et promet de prendre toutes les mesures nécessaires à la restauration de l’ordre constitutionnel, par le rétablissement des institutions démocratiquement élues, conformément aux dispositions de son protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie »

Sur le même sujet, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dit condamner avec la plus grande fermeté cet événement grave. « La France partage pleinement la position exprimée par la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et réaffirme avec force son plein attachement à la souveraineté et à la démocratie malienne », a-t-il indiqué dans une déclaration.

Le président de la commission de l’Union Africaine, le tchadien Moussa Faki Mahamat , rejette l’arrestation du Président de la République Ibrahim Keïta, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement en appelant à leur libération immédiate. Le chef de l’UA a, comme les deux premiers intervenants, réaffirmé son opposition à toute tentative de changement anti-constitutionnel. « Nous appelons les mutins à cesser tout recours à la violence et au respect des institutions républicaines », a-t-il appelé.

Dans un tweet, J. Peter Pham, un haut responsable de l’Ambassade des Etats Unis au Mali, dit suivre avec inquiétude l’évolution de la situation au Mali. « Les USA s’opposent à tout changement extra-constitutionnel de gouvernement, que ce soit par ceux qui sont dans la rue ou par les forces de défense et de la sécurité », a tweeté ce diplomate américain.

Siaka DIAMOUTENE / maliweb.net

