Dans un communiqué de presse rendu public, le 15 janvier 2021, le Président du Conseil National de Transition (CNT), Malick Diaw, indique qu’il a le regret de constater que, depuis quelques jours, des déclarations émanant de certains mouvements et regroupements, au sein desquels militent quelques membres du CNT, tendent à décrier la présence militaire française au Mali. Au moment où notre pays aspire profondément à la paix et à la stabilité, le Président du Conseil National de Transition informe l’opinion nationale et internationale que lesdites déclarations n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Il tient à réaffirmer le soutien et la disponibilité du CNT à l’endroit de tous les partenaires qui œuvrent aux côtés du Mali dans la lutte antiterroriste, sous toutes ses formes. Le Président du Conseil National de Transition a invité l’ensemble des membres du CNT à se focaliser exclusivement sur la mission qui leur est dévolue dans le cadre de la transition en cours au Mali et d’observer strictement les dispositions de l’article 92 du Règlement intérieur interdisant d’user de leur titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de leur mandat.

—————————————–

Covid-19 : La suspension des audiences publiques des Juridiction est prorogée au 27 janvier 2021

Dans un communiqué rendu public, le 15 janvier 2021, le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mohamed Sida Dicko, a porté à la connaissance des usagers du service public de la justice que la suspension des audiences publiques des Juridiction, objet de la Décision N°2020-447/MJDH-SG du 16 décembre 2020, est prorogée au 27 janvier 2021. Le Ministre tient à rassurer tous les usagers que les audiences pour l’examen des causes présentant un caractère d’urgence extrême pourraient se tenir à la diligence des Chefs de juridictions concernés. Cette décision de prorogation de la suspension des audiences publiques des Juridiction est prise en raison de la résurgence de la maladie à Coronavirus au Mali. Il faut signaler qu’à la date du 15 janvier 2021, le Mali était à 7800 cas positifs au Covid 19, avec 5478 guérisons et 308 décès et 2281 personnes-contact font l’objet d’un suivi quotidien.

—————————–

Sikasso : Le ministre des Transports, Dabo, donne un coup d’accélérateur aux projets d’infrastructures routières qui accusent un léger retard

Le ministre des Transports et des Infrastructures, accompagné d’une forte délégation, a entamé hier, une visite de 72 heures dans la région de Sikasso. Ce vendredi 15 janvier 2021, Le ministre, Makan Fily DABO, s’est d’abord rendu dans la localité de Kadiolo où il a visité les chantiers de construction et de bitumage de la bretelle Katélé-Kadiolo-Zégoua de 32 kilomètres, et des travaux d’aménagement de 4 kilomètres de voiries urbaines dans la localité de Kadiolo. En se rendant sur ces lieux, le Ministre DABO vient donner un coup d’accélérateur à ces projets d’infrastructures routières qui accusent un léger retard par rapport au délai contractuel. Le taux d’exécution pour les travaux de construction et de bitumage de la bretelle Katélé-Kadiolo-Zégoua est de plus de 61%, et 55% pour les travaux d’aménagement de 4 kilomètres de voiries urbaines à Kadiolo. A l’issue de la visite de ces différents chantiers routiers, le Ministre Makan Fily DABO et sa délégation se sont entretenus avec les responsables des entreprises en charge des travaux qui ont rassuré avoir pris toutes les dispositions pour boucler les travaux de ces chantiers cités ci-dessus au plus tard mi-mai 2021. Le ministre DABO a déclaré avoir pris bonne note des engagements et a rassuré quant au suivi régulier des différents chantiers. Dans l’après-midi, la délégation du Ministère des Transports et des Infrastructures a visité, dans la ville de Sikasso, les travaux de construction de l’échangeur et du Viaduc de la capitale du Kénédougou et les travaux d’aménagement de 10 kilomètres de voiries urbaines dans ladite ville. Cette mission de terrain s’est achevée par une visite aux notabilités de la ville de Sikasso.

Rassemblées par A.S

Commentaires via Facebook :