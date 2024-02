Au Mali, plusieurs partis et mouvements politiques réunis au sein de la « Synergie d’action pour le Mali » ont appelé, dans un communiqué, toutes les forces vives du pays à se mobiliser pour sauver le pays qu’ils estiment « en danger ».

« Aujourd’hui, après 3 ans de gestion du pouvoir par les militaires du CNSP, force est de constater que les attentes du peuple sont loin d’être satisfaites », constatent les signataires de ce communiqué. Les signataires du communiqué sont: la Coordination des Mouvements, associations et sympathisants de l’imam Dicko, la nouvelle alliance politique « Jugiya Kura »de Housseini Amion Guindo, Kaoural Renouyeau International, l’Association Jaama Espoir et le Mouvement Wuli Ki Djo Mạli Ye (débout le Mali). Ces différentes organisations politiques expriment leur exaspération face à la situation difficile que le pays connaît depuis les trois dernières années. Une situation marquée, selon elles, par une transition « d’interminable » et une gestion du pays caractérisée par le « non-respect des engagements pris » par les autorités.

Les signataires du communiqué pointent d’un doigt accusateur des autorités de la transition qui, selon eux, peinent à trouver des solutions appropriées à la crise multidimensionnelle que connaît le pays. Ce, malgré le soutien, l’abnégation et la résilience du peuple. Ils décrivent un tableau noir de la situation du pays. Et estiment que c’est-elle qui motive leur rassemblement pour parler d’une seule voix sur les questions d’intérêt national. La Synergie d’Action pour le Mali dit s’engager dans une dynamique de changement qui propose une autre voie au peuple malien qui souffre déjà. « II s’agit dorénavant et dans I‘urgence de sauver le pays en danger avec la gestion des Autorités de Transition qui ont montré leurs limites », a déclaré cette « Synergie d’Action » qui appelle toutes les autres couches à la rejoindre afin de sauver par tous les moyens légaux, la patrie en danger.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

