En 2020, le Peuple malien confronté à une crise multidimensionnelle a engagé une lutte patriotique portée par le M5-RFP (Mouvement du 05 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques) qui a abouti à la chute de l’ancien régime, le mardi 18 août 2020, avec l’intervention des Forces Armées Maliennes (FAMa).

Après une première phase de navigation sans vision claire et sans objectifs précis, survint la Rectification de la trajectoire de la Transition en mai-juin 2021. À cette occasion, il a été convenu entre les Forces vives du changement, civiles et militaires, de sceller un partenariat stratégique afin de bâtir l’action gouvernementale autour des mesures essentielles exprimées et attendues par le Peuple malien.

Ce partenariat stratégique scellé au soir du lundi 24 mai 2021 à Kati, sous la forme d’un compromis politique historique, c’est-à-dire d’un pacte d’honneur entre Patriotes du Pays, fut bâti autour d’un engagement sincère pour la mise en œuvre d’actions pertinentes pour la Refondation du Mali.

À cet effet, le M5-RFP déclina lesdites actions en dix (10) points et dix-sept (17) mesures.

Un attelage gouvernemental conduit par le Premier ministre proposé par le M5-RFP, en l’occurrence Dr Choguel Kokalla MAÏGA, est ainsi mis en place, sous le leadership patriotique du Président de la Transition, Chef de l’État, Colonel Assimi GOÏTA.

Le Plan d’action du Gouvernement approuvé par le Conseil National de Transition (CNT) le 02 août 2021, se résume aux axes principaux suivants:

le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire;

les réformes politiques et institutionnelles;

l’organisation des élections générales;

la promotion de la bonne gouvernance et l’adoption d’un pacte de stabilité;

l’application intelligente de l’Accord issu du processus d’Alger.

À cela, s’est ajoutée la mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales de la Refondation (ANR) tenues, sur une base inclusive et participative, du 11 au 30 décembre 2021.

Depuis la Rectification de la trajectoire de la Transition, les résultats du changement pour la Refondation du Mali sont irréfutables, visibles et tangibles à tous les niveaux:

– la Refondation du système de défense et de sécurité pour restaurer la dignité et l’honneur du Mali, par la reconstruction de l’outil de défense et la reconquête de l’intégrité territoriale (équipements et matériels aéroterrestres, recrutements, formations, prises des bases de la MINUSMA à Ber, Kidal, Aguel-Hoc, Tessalit, etc.);

– la Refondation de la souveraineté nationale et l’affirmation de la diplomatie malienne, depuis le discours historique prononcé à la tribune des Nations Unies au nom du Président de Transition par le Premier ministre le 25 septembre 2021, avec le retrait subséquent du Mali de toutes les institutions politiques et organisations militaires portant atteinte à son indépendance et à sa souveraineté (Takuba, Barkhane, G5-Sahel, MINUSMA, CEDEAO, EUTM, EUCAP, etc.);

– la Refondation institutionnelle et politique, avec le passage à la 4ème République dotée d’une nouvelle Constitution élaborée par et pour les Maliens, promulguée le 22 juillet 2023 ;

– la Refondation de la Vision endogène de l’Etat et de la Gouvernance, à travers la mise en œuvre du Plan d’actions du Cadre Stratégique de la Refondation de l’Etat, avec un mécanisme indépendant de suivi-évaluation (CINSERE-ANR) placé sous l’autorité du Président de la Transition;

– la Refondation du système électoral, avec la création de l’AIGE (Autorité indépendante de gestion des élections);

– la Refondation de la réorganisation administrative avec l’opérationnalisation des nouvelles régions et l’adoption de la nouvelle carte administrative du Mali;

– la Refondation du système biométrique de l’état civil (Mali Kura Biométrie) et des effectifs des agents de la Fonction publique de l’Etat et des collectivités territoriales (Projet SIGRH);

– la Refondation du Capital humain à travers la moralisation des examens scolaires et des concours de la Fonction publique;

– la Refondation de la justice pénale et de la lutte contre la corruption et l’impunité (réformes judiciaires, renforcement des ressources humaines de la justice, stratégie nationale de lutte contre la corruption, relecture du code pénal et du code de procédure pénale, etc.);

– la Refondation de la politique économique nationale à travers une meilleure gestion des ressources financières de l’Etat, la réappropriation des richesses nationales (Secteur minier et contenu local, COMATEX, SUKALA, UMPP, Chemins de fer, etc.);

– la Refondation de la politique agricole, de l’élevage et de la pêche, avec des productions records;

– la Refondation de la production nationale et de la consommation des produits nationaux ;

– la Refondation de la gouvernance financière et économique, avec la tendance vers une autonomisation des revenus de l’Etat, et une meilleure gouvernance des finances publiques;

– la Refondation du dialogue social à travers la signature et la mise œuvre du Pacte de stabilité sociale et de croissance, et l’harmonisation valorisante des grilles salariales des agents publics;

– la Refondation de la citoyenneté basée sur le Service National des Jeunes (nouveaux fonctionnaires et Jeunes), revalorisation du statut des Autorités et légitimités traditionnelles et l’implémentation du Programme national d’éducation aux valeurs dans les cursus d’enseignement ;

– la naissance de l’esprit du Maliden Koura (nouveau citoyen malien) avec une vision endogène, sans influence, qui a confiance en la gouvernance, qui a confiance en soi et qui a foi en l’avenir.

Par ailleurs, le Mali inspire même le reste de l’Afrique. En témoigne notamment la création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

Au regard de ces grandes avancées, le M5-RFP félicite le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA et ses Compagnons, non seulement pour avoir assuré avec brio le leadership du processus du changement, mais également pour avoir résisté à toutes les tentatives de déstabilisation, de déviation et de banalisation de la Transition.

À cet égard, le Peuple malien rend un hommage éternel et exprime une infinie gratitude aux FAMa pour leur sacrifice incommensurable dans l’œuvre de reconstruction de l’Etat et de restauration de la République du Mali dans ses frontières internationalement reconnues, et dans le concert des Nations.

De ce qui précède, le Peuple malien peut se convaincre que la Refondation du Mali voulue par lui est résolument en marche, à travers une vision comprise et acceptée par les Citoyens, déterminés et résilients, basée sur un plan d’actions progressivement mis en œuvre, avec la naissance de la 4ème République, dans l’union sacrée pour un Mali Débout et Digne.

Cependant, malgré le redressement de la trajectoire de la Transition et la mise en œuvre progressive du processus de Refondation de la Nation, sous l’impulsion du Gouvernement, le Peuple malien témoigne et assiste à un relâchement des termes du Pacte d’honneur du partenariat stratégique liant les deux Forces civiles et militaires pour le changement.

Ainsi, nous avons pu assister, le 1er juillet 2023, à la rupture de ce pacte initialement incarné par la formation du gouvernement de Transition le 11 juin 2021 par, purement et simplement, le limogeage et le remplacement de presque tous les ministres du M5-RFP, sans consultation ni proposition de Dr Choguel K. MAIGA, en sa double qualité de Premier ministre et de Président du M5-RFP.

Cette situation sera plus tard exploitée par certaines forces politiques, pour tenter d’affaiblir et de déstabiliser le M5-RFP qui est, heureusement, resté vigilant et a mis les intérêts supérieurs du Mali au-dessus de certaines considérations.

Plusieurs questions majeures de la gestion gouvernementale ont été traitées sans y associer le Chef du gouvernement, notamment la finalisation de la réorganisation territoriale, la gestion de la crise énergétique, l’organisation de la campagne référendaire et du «meeting de la honte» du 8 juin 2023, le report des élections, etc. Il en est de même de ce qui concerne les discussions sur l’Alliance des Etats du Sahel (AES), des négociations sur certains dossiers à caractère économique et financier avec des partenaires stratégiques, ainsi qu’avec des partenaires techniques et financiers du Mali.

Certaines pratiques de l’ancien système qui jurent avec les intérêts supérieurs du Peuple malien, refont surface à travers des arrestations et détentions extrajudiciaires notamment de membres du M5-RFP, le retour progressif et l’infiltration rampante de ceux qui avaient observé une position «neutre» et de ceux qui avaient combattu ouvertement l’avènement du renouveau et s’adonnent à un sabotage et à une déstructuration, depuis l’intérieur, du processus de Refondation, dans le but de remettre en cause l’esprit et les acquis du changement.

Plusieurs pratiques qui sont inimaginables pour le Malien lambda pendant cette Transition, se manifestent de jour en jour. Et, le M5-RFP ne peut, et ne veut, s’en rendre complice.

Sur un tout autre plan, l’initiative du Dialogue inter-Maliens (DIM) devra servir d’alternative à la fin de l’Accord issu du processus d’Alger en matière de paix et de réconciliation nationale, tel que prévu par les recommandations des ANR. Mais, la déclinaison de certaines recommandations tendancieuses «phares» du DIM ont heurté l’opinion, en ce qu’elles s’écartent des objectifs visés et qu’elles tombent dans le piège des pourfendeurs de cette initiative. Il s’agit notamment de la prorogation de la durée de la Transition, de l’élévation de six (6) colonels aux grades de généraux, et de la négociation avec les chefs des groupes terroristes.

D’abord, la durée de 5 ans de nouveau proposée pour la Transition est inutile, car la durée de 6 mois à 5 ans maximum a été déjà actée par les ANR. Ensuite, les propositions «d’auto-promotion» aux grades de généraux de certains officiers au détriment d’autres risquent de créer des frustrations. Enfin, la proposition d’imposer au Peuple malien une négociation avec de «faux» djihadistes et groupes armés terroristes fait oublier le fait que ce sont plutôt des «mercenaires irrédentistes», auteurs proclamés de massacres de civils innocents (notamment du Bateau Tombouctou), à la solde d’autres puissances extérieures, à l’affut de la moindre brèche pour pénétrer le mécanisme de reconstruction de l’Armée et de l’Administration, et du processus de réconciliation nationale pour mieux les saboter de nouveau. Ils voudraient certainement continuer les pratiques pernicieuses de plus de trente (30) ans qui ont échoué lamentablement.

Ainsi, après réflexions et analyses de la gestion du partenariat stratégique et de la gouvernance actuelle dans notre pays, nous, Membres du Mouvement du 05 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) :

– Réaffirmons la nécessité du respect des termes du partenariat stratégique scellé, sur la base d’échanges mutuels et de consensus, le lundi 24 mai 2021 à Kati, sous la forme d’un Pacte d’honneur entre les acteurs principaux du changement, qui ne doivent jamais oublier d’où ils sont partis ensemble, comment et sur quelles bases, pour atteindre des résultats honorables pour le Peuple malien, qui désormais relève fièrement la tête;

– Manifestons notre engagement et notre détermination totale pour faire triompher les idéaux autour desquels nous avons fédéré nos intelligences et nos énergies pour le changement et le Malikura;

– Actons la nécessité du sacrifice permanemment consenti par les Patriotes pour mener à bien la lutte du Peuple malien portée par le M5-RFP, depuis le 5 juin 2020;

– Demandons à nos Partenaires stratégiques militaires plus d’ouverture, d’écoute et de compréhension vis-à-vis de la composante civile des Forces du changement, afin de garantir de façon sincère et irréversible le processus de la Refondation du Mali, pour ne pas tomber dans le piège des adversaires, visibles, cachés ou souvent masqués, réfractaires au renouveau et à l’avènement du Malikura.

– Engageons les Autorités de la Transition à une plus grande vigilance, d’éviter d’exposer inutilement le processus de Transition à des risques d’instabilité, afin de mieux défendre et servir les intérêts du Peuple malien sans exclusive, et de s’interdire toutes démarches encourageant le retour des forces hostiles ou des pratiques contraires au changement ;

– Demandons aux Autorités de la Transition une plus grande diligence dans les poursuites judiciaires contre les commanditaires, auteurs et complices des tueries et exactions contre les victimes de 2020, mais également la prise en compte desdites victimes dans le processus d’indemnisations;

– Exprimons nos inquiétudes suite aux arrestations extrajudiciaires contre des citoyens (cas Amara Bathily), mais aussi les poursuites et condamnations judiciaires sélectives contre les défenseurs de la Transition (cas Abdel Kader Maïga), sur la base de la loi sur la cybercriminalité, alors qu’un plaignant traitant le Premier ministre, chef d’institution, de «corbillard» est non poursuivi et bénéficie même des appuis, notamment ceux d’un procureur de la République qui s’acharne sur un prévenu, en lui faisant comprendre, publiquement dans son réquisitoire, qu’il lui reproche également « d’avoir tenu, en 2019, des propos contre le Président IBK, son fils Karim et son régime » ;

– Rassurons le Peuple malien, que les raisons et les objectifs de sa lutte portée par le M5-RFP ne sauraient être galvaudés, encore moins trahis, pour quelque motif que ce soit.

Le M5-RFP salue la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de la crise multidimensionnelle et du terrorisme tombées sur le champ d’honneur pour le Malikura et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Le M5-RFP exhorte le Peuple malien, à travers toutes ses composantes véritablement acquises au changement, à renforcer sa détermination dans l’union sacrée autour des idéaux du renouveau et à se maintenir mobilisé jusqu’à l’aboutissement de son combat patriotique pour un Malikura, souverain, démocratique, républicain et laïc doté d’une gouvernance responsable et vertueuse.

Vive le M5-RFP !

Vive le Malikura !

Vive la République !

Que Dieu bénisse les Maliens et protège le Mali !

Bamako, le 24 mai 2024.

Pour le M5-RFP

Bouba K. TRAORÉ

