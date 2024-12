Le Mouvement pour l’indépendance, la renaissance et l’intégration africaine (Miria), vient de fêter ses 30 ans d’existence. 10 décembre 2024, Miria a vécu 30 hivernages. A travers, son président, Dr. Mamadou Kéita, le parti appelle à l’union sacrée.

Le 10 décembre dernier, à l’occasion de son 30e anniversaire, le parti Miria a publié une déclaration pour rappeler les gloires du parti et réitérer son engagement dans ses convictions politiques et démocratiques.

“Trente années durant conformément à ses idéaux, à ceux des pères de l’indépendance et des acteurs du Mouvement démocratique de 1991, le Miria a été de tous les combats pour l’indépendance et la souveraineté du Mali”, a lancé le parti.

“En cette journée commémorative de ses trente années d’existence, le Miria renouvèle ses engagements dans la lutte contre toutes les formes d’obscurantisme, de séparation, de terrorisme et appelle les Maliens à l’union des cœurs et des esprits pour relever les défis du moment”, a promis le parti. Et de clamer : “Vive le Mali dans une Afrique unie et prospère ! Vive la République ! Le Miria vivra, le Miria vaincra” !

Koureichy Cissé

