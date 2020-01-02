Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, a rencontré, mardi à la Primature, les partis ayant adhéré au document politique signé le 2 mai 2019. Cette rencontre d’échanges aura permis au chef du gouvernement de s’assurer de la détermination de ses partenaires politiques à l’accompagner
Le Dialogue national inclusif a pris fin le dimanche 22 décembre 2019. Les participants ont formulé des résolutions et des recommandations fortes pour l’avenir de notre pays. Le chef de l’État s’est engagé solennellement à mettre en œuvre ces préconisations. Il appartient donc au gouvernement de les traduire dans la réalité.
La rencontre de mardi aura donc été l’occasion pour le Premier ministre et ses hôtes d’échanger sur la tenue du Dialogue national inclusif et de se pencher sur le mécanisme de suivi de la mise en œuvre des résolutions.
À l’issue des échanges qui se sont déroulés à huis clos, Dr Abdoulaye Amadou Sy de la Coalition des forces patriotiques (Cofop) a confié à la presse que le chef du gouvernement les avait invités pour recueillir leurs appréciations sur le déroulement du Dialogue national inclusif. Un dialogue demandé par les partis politiques de l’opposition et accepté par le président de la République, rappellera-t-il, estimant que les résolutions qui ont été prises ne couvrent pas l’ensemble des sujets, mais que c’est déjà un bon début. Un comité de suivi doit être mis en place pour mettre en œuvre les recommandations, a-t-il suggéré.
Lors de la rencontre avec le Premier ministre, a révélé Dr Sy, il a aussi été question d’impliquer les Maliens qui n’ont pas participé à la rencontre, mais qui ont une grande compréhension de l’ensemble des problèmes du pays.
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….IL Y A ENCORE AUTRE CHOSE …PARDON POUR LA PLACE PRISE …
MAIS IL Y A ENCORE AUTRE CHOSE QUI SE RAJOUTE A LA DECISION PRISE ET CONNUE DE LA CCJA DANS L AFFAIRE OPPOSANT LA SICG MALI A BHM SA ..( BMS SA ) …
CETTE AFFAIRE JE L AI DEJA DECRITE A
EL Hajj Niyefôkoyésegou DIT LE COUILLON BETE ,
LA VOILA ….
SAIS TU QU EN PLUS DE CE QUE TU DEVRAIS AVOIR COMPRIS DE NOS AFFAIRES ….( ? ? ? ..! ! ! ! ! ) IL Y EN A UNE AUTRE ….ENORME ELLE AUSSI …
QUI A ENMENE MAITRE BASSALIFOU SYLLA A “”GAGNER “” AVEC L AIDE DE TA COPINE BA AWA TOUMAGNON LE PROCES ENGAGE PAR NOUS A LA COUR D APPEL ( L ARRET 20 DE REDDITION DES COMPTES DU 11 FEVRIER 2009 )
…ET A “”GAGNER “” ENCORE LA SAISIE DES HALLES DE BAMAKO …LE 17 MARS 2010 LORS DU JUGEMENT 043 DE LA COMMUNE IV ….ET QU IL FAUDRA QUE BHM- SA ( BMS SA ) RENDE A SON VRAI PROPRIETAIRE …
(CAR …. IL SE TROUVE QUE LE GRAND MAITRE BASSALIFOU SYLLA A RECU EXPEDIE PAR MOI …ET PAR VOIE D HUISSIER …MAITRE SYLVAIN MAKAN KEITA ) LE VRAI CERTIFICAT DE PROPRIETE DES HALLES DE BAMAKO LE 22 AOUT 2007 ….ET LA BANQUE LE LENDEMAIN D AILLEURS …
ET QUE CE PAPIER ..LE FAMEUX CERTIFICAT –N A PU ETRE OBTENU GRATUITEMENT COMME TOUS LES ENREGISTREMENTS FAITS PAR ME MADINA QUE SUR PRESENTATION DE L EXONERATION DES DROITS ACCORDEE AU SIGNATAIRE DU BAIL A CONSTRUCTION …EST CE QUE TU COMPRENDS ?
EH OUI …C EST NORMAL …CE QUI EST ANORMAL PAR CONTRE …C EST QUE TOUS LES ACTES DE ME MADINA PRESENTENT UNE ANOMALIE …DEVINES , COUILLON BETE ?
EH BIEN …ET C EST LA QUE JE VOULAIS EN VENIR ..
FIGURES TOI QUE NOUS AVONS PORTE PLAINTE , CONTRE MAITRE MADINA DEME COULIBALY ..POUR FAUX …ET USAGE …
ET FIGURES TOI QUE NOTRE DERNIERE PLAINTE …LA PLAINTE N °38 DEPOSEE AU POLE ECONOMIQUE EN EST ELLE SORTIE ….MANIFESTEMENT SUITE A UN COURRIER FAIT LE 9 SEPTEMBRE 2015 PAR DANIEL TESSOUGUE ( LUI MEME )…PROCUREUR DE SON ETAT …SOUS REFERENCE VBE 2751 /PR -CV DU O2 -09-2015 …QUI SEMBLE AVOIR ETE RENSEIGNE DU FAIT QUE LE 24 /12/2014 ….A ABIDJAN LA CCJA AVAIT DECLARE LE POURVOI DE SICG MALI IRRECEVALE PAR SA DECISION 144 …
DECISION QU ELLE A RENOUVELE UNE DEUXIEME FOIS LE 11-5-2017 PAR SON ARRET 109 …AVANT DE VOIR SON PRESIDENT LUI MEME CONFRONTE A UNE PLAINTE DE LA CCJA ELLE MEME …
CE QUI A MIS CES “”BRAVES BANQUIERS”” DANS TOUTS LEURS ETATS …VU L ARGENT SORTI …POUR FABRIQUER DES FAUX ….EN SERIE …ET POUR N AVOIR AUCUNE REPONSE A DONNER AUX HUIT CENT PAGES DE PREUVES DEPOSEES A LA CCJA ..EN OCTOBRE 2010 !
ET TU NE CONNAIS PAS ENCORE BEAUCOUP DE CHOSES , GROSSE NOUNOUILLE !
SACHES SEULEMENT QUE MAINTENANT , C EST FINI ….FINI …FINI …
ET ESSAYES DE COMPRENDRE QU IL VA Y AVOIR BIENTOT DES CHANGEMENTS …
TANT AU NIVEAU DE LA BMS SA …QUE ET SURTOUT DE SON AVOCAT .. QUI IL Y A ENCORE UN AN SE VANTAIT D ETRE UN RENARD INTERNATIONAL ..
TITRE QUE JE MINORE QUELQUE PEU AUJOURD HUI EN REPRECISANT :
MON ACCORD SUR “”RENARD LOCAL”” OUI …
“”GROS TRICHEUR”” …..OUI AUSSI !
https://www.connectionivoirienne.net/2019/12/03/arbitrage-ohada-au-mali-des-revelations-sur-les-manipulations-contre-sicg-mali/
IL Y A A L INTERIEUR DE L ARTICLE DES PIECES INTERESSANTES …! ! ! !
LES FAUX QUI ONT ENMENE LA CCJA A PORTER PLAINTE CONTRE LE PRESIDENT DE LA CCJA ….LUI MEME !