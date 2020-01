Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, a rencontré, mardi à la Primature, les partis ayant adhéré au document politique signé le 2 mai 2019. Cette rencontre d’échanges aura permis au chef du gouvernement de s’assurer de la détermination de ses partenaires politiques à l’accompagner

Le Dialogue national inclusif a pris fin le dimanche 22 décembre 2019. Les participants ont formulé des résolutions et des recommandations fortes pour l’avenir de notre pays. Le chef de l’État s’est engagé solennellement à mettre en œuvre ces préconisations. Il appartient donc au gouvernement de les traduire dans la réalité.

La rencontre de mardi aura donc été l’occasion pour le Premier ministre et ses hôtes d’échanger sur la tenue du Dialogue national inclusif et de se pencher sur le mécanisme de suivi de la mise en œuvre des résolutions.

À l’issue des échanges qui se sont déroulés à huis clos, Dr Abdoulaye Amadou Sy de la Coalition des forces patriotiques (Cofop) a confié à la presse que le chef du gouvernement les avait invités pour recueillir leurs appréciations sur le déroulement du Dialogue national inclusif. Un dialogue demandé par les partis politiques de l’opposition et accepté par le président de la République, rappellera-t-il, estimant que les résolutions qui ont été prises ne couvrent pas l’ensemble des sujets, mais que c’est déjà un bon début. Un comité de suivi doit être mis en place pour mettre en œuvre les recommandations, a-t-il suggéré.

Lors de la rencontre avec le Premier ministre, a révélé Dr Sy, il a aussi été question d’impliquer les Maliens qui n’ont pas participé à la rencontre, mais qui ont une grande compréhension de l’ensemble des problèmes du pays.

