Modibo Sidibé : «Le combat du M5 n’était pas seulement que le régime parte, mais de poser les jalons d’un Mali nouveau !»

Membre du comité stratégique du M5-RFP, très discret depuis la chute du régime de l’ancien président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, l’ancien Premier ministre, Modibo Sidibé rompt le silence et se prononce, dans cet entretien, sur l’esprit et la vision du M5-RFP après la mise en place des premiers organes de la Transition. Il lance un appel à la jeunesse M5-RFP à se ressaisir afin de poursuivre le combat pour la refondation du Mali.

-Maliweb.net- D’entrée de jeu, l’ex-chef de gouvernement recadre les pessimistes qui annoncent et décrètent déjà la disparation, voire la mort du Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) : «Le M5 est une vision. C’est un esprit et c’est aussi un peuple qui s’est rassemblé au-delà de sa diversité et autour des questions cruciales pour l’avenir de notre pays», précise-t-il.

La plateforme ‘’An Ko Malidron’’, dont les FARE font partie, poursuit-il, a rejoint le M5-RFP parce qu’il le fallait, selon lui, stopper la dérive et la spirale qui conduisaient le Mali vers le gouffre total. «La démission du Président devait permettre de créer un dynamique de redressement durable et solide du Mali. Ce dynamique devait également permettre une transition politique de refondation», a rappelé Modibo Sidibé, qui explique la nécessité de la refondation du Mali, car «… nous avons besoin de nous approprier de notre démocratie, nos institutions, de discuter en tant que peuple sur les infrastructures institutionnelles, du vouloir économique et social», estime l’avant-dernier Premier Ministre de ATT.

Pour Modibo Sidibé, la jeunesse prendra le relais de cet esprit du peuple M5, ou du peuple du Mali, a rayonné à l’intérieur du pays et dans la diaspora, où on commençait à reconnaitre que c’était un combat pour la démocratie et la gouvernance, comme vécu au Sénégal avec ‘’Y’a en marre’’ et au Burkina Faso avec le Ballet citoyen. Le président des FARE estime, avec tous ces acquis, qu’on ne peut plus dire qu’il n’y a pas d’esprit du M5. A l’en croire, le mouvement de contestation du régime d’IBK appartient désormais aux maliens, à la diaspora et à la lutte africaine. Et Modibo Sidibé d’exhorter la jeunesse, qui a été à l’avant-garde de la lutte, de ne pas baisser les bras encore moins s’arrêter en chemin.

Par contre, l’ancien Chef de gouvernement, louant le projet de refondation du Mali qui tient à cœur aux membres du M5-RFP, reste critique sur le document du Dialogue national inclusif qu’il accuse de manquer d’inclusivité. Pour lui, «aucun vent de refondation du Mali n’a soufflé sur le DNI». Mais, il reconnait la pertinence de la relecture de l’Accord pour la paix et la Réconciliation, soulevée par le DNI. Quant à l’école, la santé, le modèle économique, de l’agriculture, etc., il estime que ces points cruciaux n’ont pas fait l’objet de propositions.

Modibo Sidibé insiste : le combat du M5 n’était pas seulement que le régime parte, mais avait surtout pour objectif d’ouvrir une ère devant permettre de poser les jalons d’un Mali nouveau. Ce nouveau Mali, est-il convaincu, ne se décrète pas mais se prépare plutôt. «Le Mali nouveau doit se préparer, à commencer par un consensus sur le sens de la portée de la transition, sur le comment de la transition, à travers de vrais débats depuis la base jusqu’au sommet où on se mettra d’accord sur un projet commun Malien qui permettra de fixer un horizon, de revoir les liens de confiance entre gouvernés et gouvernants….», pense le Président des FARE, qui précise que «le M5 a mené un combat juste, de vision et de conviction pour l’histoire». «Le M5 doit se ressaisir. Je lance un appel à la jeunesse pour lui dire que le combat n’est pas fini, que le M5 a un sens et qu’il peut rester à l’avant garde parce que c’est une force de changement, républicaine et de patriotisme. Je demande à ceux qui ont une autre vision du M5 de revoir leur position, de la réajuster», plaide Modibo Sidibé.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

