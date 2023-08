Modibo Sidibé : « Le M5-RFP Malikura marche vers la conquête du pouvoir pour faire passer sa vision politique au profit du Mali »

En passant le témoin au nouveau président du M5-RFP Malikura, l’ancien premier ministre, Modibo Sidbé, a annoncé les perspectives du mouvement pour la future élection présidentielle. Des perspectives qui cheminent la formation d’une seule et unique coalition politique à l’élection du Président de la République en février 2024.

Le mouvement hétéroclite M5-RFP chemine-t-il vers la formation d’une candidature unique à la présidentielle de février 2023 ? En tout cas, c’est l’impression que l’ancien premier ministre, Modibo Sidibé, président sortant, a laissé lors du passage du témoin au nouveau président du M5-RFP Malikura. A Bamako, au siège du parti FARE où le passage de pouvoir à lieu, Modibo Sidibé a exprimé devant la presse sa satisfaction pour avoir accompli valablement avec les autres cette mandature de trois mois à la tête de cette organisation politique. Avant de prononcer sur l’avenir du mouvement qui a contribué largement à la chute du régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta. D’après le président sortant, le M5-RFP Malikura reste constant et prépare la fin de la transition avec sa participation aux futures élections. « Le mouvement se prépare à être une force politique pour participer aux élections de fin de la transition et au raffermissement d’un groupe politique qui va se mettre en mouvement pour la véritable construction du nouveau Mali ( Malkura) », a déclaré le président sortant Modibo Sidibé, ajoutant que « c’est la marche du M5 vers la conquête du pouvoir pour faire passer sa vision, ce qu’il a porté comme vision citoyenne afin d’être le moteur du nouveau Mali ». Sans vouloir le confirmer, toute les tendances laissent croire que le M5-RFP Malikura aura une candidature unique à l’élection présidentielle de février 2024.

Le rassemblement du M5-RFP

Pour sa part, le nouveau président, Dr Boureima Afo Traoré a placé son mandat sous le signe du rassemblement de la grande famille du M5-RFP. « Nous demandons à toutes les entités du M5-RFP de nous accompagner dans cette nouvelle tâche noble », a demandé le nouveau président. Dans les prochains jours, il promet d’aller à la rencontre de toutes les tendances des mouvements à Bamako et à l’intérieur du pays pour la réussite de ce projet. « Nous demandons aux militants du M5 de suivre le mot d’ordre qui sera lancé », a-t-il dit. La question qui taraude aujourd’hui l’esprit de nombreux observateurs est de savoir si cette nouvelle quête de rassemblement va permettre de ramener la tendance du M5-RFP favorable au premier ministre de transition, Dr Choguel Kokalla Maïga. Il y a une semaine, des rumeurs non confirmées tendaient à faire croire que des démarches sont en cours entre les deux tendances pour la réunification de la grande famille du M5-RFP. Mais, au regard des dissensions qui secouent le mouvement hétéroclite qui a précipité le départ du feu Président Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir en 2020, beaucoup sont pessimistes à la réalisation de ce projet.

Bilan du président sortant

Pour rappel, le passage de Modibo Sidibé à la tête du M5-RFP Malikura a été marqué par la prise des décisions fortes. Durant les trois derniers mois, le mouvement est resté un défenseur des questions d’intérêts nationales. Lors de son mandat, le M5-RFP Malikura a dénoncé l’absence d’évolution dans la situation socio-économique du pays, le non accès aux services sociaux de base, l’impréparation de la campagne agricole, les coupures intempestives, récurrentes et insupportables de la fourniture d’électricité, la corruption et la violation du droit. Le clou de la présidence de l’ancien premier ministre a été également marqué par son opposition au projet de constitution nouvelle votée le 18 juin 2023. Alors le président du M5-RFP Malikura, Modibo Sidibé a déclaré que cette constitution promulguée le 22 juillet 2023 « ne reflète pas suffisamment l’identité malienne et n’offre pas de garanties en terme de consolidation des acquis démocratiques, ajoutant que la constitution renforce le déséquilibre des pouvoirs au profit du Président de la république qu’il érige en monarque ». Le président sortant du M5-RFP Malikura, adepte d’un Mali refondé sur des nouvelles bases, a dénoncé malgré la promulgation du texte l’absence de consensus national et le contenu fragile du texte de la nouvelle loi fondamentale en déclarant qu’elle réduit la portée d’un projet capital pour la refondation des institutions du Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

