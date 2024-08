Dans le même sens, M.Diabaté explique que ce qui se passe “dans le Nord du Mali et présenté par les médias occidentaux, notamment français, comme des exactions menées par les forces maliennes contre la population touareg, ne sort pas du cadre de la même politique française. Quelles que soient les causes économiques et sociales invoquées par les Touaregs, aussi justes et légitimes soient-elles, vouloir sortir du giron national c’est justement faire le jeu du néocolonialisme. Et pour cause, toutes les régions du pays souffrent de la même manière et sous la domination et l’exploitation du même agent extérieur, la France. Le sous-sol malien est très riche et le doit servir à développer tout le territoire national au profit de toute sa population sans distinction ethnique. Les problèmes politiques et économiques du Mali doivent impérativement être résolus par les Maliens eux-mêmes sans aucune intervention étrangères”.