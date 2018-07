Seulement une semaine après son lancement, la plateforme « IBK Doublé 2018 » bénéficie de l’adhésion de plusieurs associations et mouvements. Le ton a été donné le samedi 30 juin 2018 à l’Hôtel Laïco de l’Amitié, par une cérémonie solennelle de signatures sous la présidence de Abacary Touré, Président de la plateforme.

Des dizaines d’associations ont apposé leurs signatures avec la plateforme pour faire front commun dans la réélection d’IBK dès le premier tour. Sur place et devant les caméras, la signature symbolique a concerné, entre autres :les associations Alliance BèKô Issa Guindo, le CJ Mali, Femmes en mouvement, Mouvement Grin, Club Abba Ko, Jeunes citoyens, Association pour la réélection d’IBK 2018, BèKôBoua, AJCR, Association pour le Développement de l’arrondissement de Sakabali (cercle de Kita), Groupement des Associations de la Commune de Mandé.

Selon son président, la plateforme « IBK Doublé 2018 » regroupe pour le moment 650 associations. La plateforme est de plus en plus rejointe par un certain nombre de partis politiques qui trouvent à leur mouvement de la crédibilité, de l’engagement pour pouvoir soutenir le Président de la République, afin qu’il passe pour un second mandat le 29 juillet 2018, dès le premier tour a souligné Abacary Touré. L’occasion a été mise à profit par le premier responsable de la plateforme de lancer un appel à tous ceux qui soutiennent la candidature d’IBK, de retirer leurs cartes d’électeurs comme un préalable au soutien à IBK car, selon lui, la plateforme « IBK, Doublé 2018 » promet la victoire dès le 1er tour.

Rappelons que la Plateforme « IBK Doublé 2018 », a lancé ses activités le samedi 23 juin 2018 dernier au Palais de la culture pour soutenir un second mandat du Président IBK. Le lancement ses activités a eu lieu sous la haute présidence de Mme Keita Mami Sidibé, épouse de l’honorable Karim Keita.

DK

