Le Mouvement Républicain (MR) est un nouveau parti politique malien qui sera lancé très bientôt. En prélude à ce lancement prévu pour le vendredi 07 juin 2019 au Centre International de Conférence de Bamako. Le président du parti Ainea Ibrahim Camara fait savoir qu’ils comptent réhabiliter l’homme malien et à réconcilier la politique, la morale et l’éthique tout en esquissant des voies et moyens en vue de la résolution des crises auxquelles le pays fait face.

La liste des parties politiques au Mali s’élargit, la benjamine des parties sera portée sur les fonds baptismaux le Vendredi 07 Juin au Centre International de Conférence de Bamako (CICB). Selon le président du Mouvement Républicain Ainea Ibrahim Camara, son Mouvement n’est pas un parti de trop et compte faire autrement la politique en posant des actes rentrant dans le cadre de la restauration des valeurs du Mali. « Après une analyse approfondie de la situation de notre patrie, des patriotes républicains et démocrates de divers horizons, se fondant sur la nécessité d’une alternance politique ont décidé d’unir leurs efforts en vue de contribuer à réhabiliter l’homme malien et à réconcilier la politique, la morale et l’éthique ; de proposer au peuple malien une alternative capable de réhabiliter la chose politique afin d’offrir à ce peuple de nouveaux espoirs, de mettre sur orbite un parti politique dénommé : Mouvement Républicain» a raconté Camara. Le président du MR a fait la genèse de la gestation du parti qui d’après lui est le fruit de plusieurs années d’observation et de réflexion. Conscient de l’échec de la plupart des acteurs qui animent la scène politique depuis l’avènement de la démocratie au Mali, le président Camara a indiqué qu’il est temps de confier les rênes du pays à des hommes et femmes capables de relever les défis auxquels le Mali fait face. Il a dénoncé les maux qui sont en train d’asphyxier le Mali comme la corruption endémique, l’insécurité ambiante qui s’est déplacée du septentrion vers le centre du pays sans oublier les Etats qui continuent de sucer le sang des Maliens en bradant les ressources du pays avec la complicité de certains Maliens. Ainea Ibrahim Camara a souligné que la jeune formation politique dont il occupe la présidence se donnera comme objectif de chercher des solutions a tous ces maux dans le but de permettre aux Maliens de vivre dans un Mali apaisé et prospère, un Mali donnant une chance à tous ses fils et à toutes ses filles de participer à sa construction. Persuadé qu’une concertation nationale est la seule issue possible dans le but d’apaiser le climat social, il propose aux autorités de préparer le terrain pour la tenue d’une concertation nationale afin de permettre à toutes les couches de la société malienne de se regarder et de se dire les vérités afin de bâtir le Mali explique-t-il. « Un pays ne se construit pas sur la base du faux mais de la vérité » clame-t-il. Quant aux élections futures, le président du MR a signalé que sa formation politique a été crée pour conquérir le pouvoir et qu’ils auront des candidats. La benjamine des parties politiques du Mali nourri des ambitions afin de bâtir un Mali nouveau et de lui permettre de reprendre la place qu’il a toujours occupé dans le concert des nations. Camara compte conquérir le nord du Mali par des projets de développement.

Moussa Samba Diallo

