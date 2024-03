Selon le décret numéro 2022-0335/PTRM du 06 juin 2022, la transition civilo-militaire prendra fin à partir de ce mardi 26 mars 2024. En l’absence d’un nouveau décret relatif à une nouvelle prorogation de la transition, que deviendra la transition pour le Parti des tisserands Rassemblement Pour le Mali (RPM) en appelle à la responsabilité du Président de la Transition pour mettre en place de toute urgence un nouveau mécanisme transitionnel pour un retour à l’ordre constitutionnel dans un délai de six (06) mois.

Mardi 26 mars 2024 marque juridiquement la fin de la transition politique au Mali, instauré à la suite de l’arrestation du Président démocratiquement élu, feu Ibrahim Boubacar Keita, et la démission de celui-ci de toutes ses responsabilités. C’était le 18 aout 2020. Ce coup d’état militaire a ouvert la voie à une transition politique dont la durée avait été initiale fixée à dix-huit mois, Il faut noter que le non-respect de cette échéance nous avait valu des sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de l’UEMOA. Une deuxième phase avait été fixée à 24 mois pour compter du 25 mars 2022 par Décret N 0335/PT RM du 06 juin 2022.

Le 25 septembre 2023, le Gouvernement annonça sa décision d’organiser exclusivement la présidentielle pour sortir de la Transition, avec un léger report pour des raisons techniques . Aujourd’hui, six mois après cette annonce et à la veille de l’échéance juridiquement actée, estime que les contraintes techniques précédemment évoquées par les autorités de la transition ont toutes été levées, selon la déclaration du Rassemblement Pour le Mali (RPM) rendue publique le 25 mars 2024.

Pour le Président du RPM Dr Boukary TRETA, nonobstant la grande résilience dont le peuple malien a su faire preuve, le RPM estime que la transition politique a l’obligation de s’achever. La situation socio-économique et financière du pays le commande Aussi, la transition sera d’autant plus réussie qu’elle va s’achever par un processus politique transparent participatif et inclusif. Car selon le RPM, fidèle aux principes de la République et aux valeurs démocratiques chèrement acquises la révolution de mars 91, appelle les autorités de la transition au respect des engagements souverainement pris devant la communauté nationale et internationale. Ainsi, le RPM en appelle à la responsabilité du Président de la Transition pour mettre en place d’urgence un nouveau mécanisme transitionnel pour un retour à l’ordre constitutionnel dans un délai de six mois. Cet appel à la responsabilité lui permettra de se réhabiliter, devant les maliens, les déclarations annoncées dans son discours d’investiture du 07 juin 2021.Le RPM reste ouvert à un dialogue franc et constructif pour relever ce défi.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :