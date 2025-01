Pour incarnation de la vérité et la dignité : ‘’Tignè ni Danbe’’ soutient Me Malick Coulibaly

Ce samedi 11 janvier 2025, les militants et sympathisants de la plateforme ‘’ ‘’Tignè ni Danbe’’ ont pris d’assaut la salle de conférences de la Maison de la presse de Bamako. Objectif : présenter les orientations de la plateforme ‘’Tignè ni Danbe’’ qui soutient les idéaux de Me Malick Coulibaly. Cela, pour la vérité et la dignité.

Les valeurs qu’incarne Me Malick Coulibaly ne sont pas passées inaperçues au sein de la plateforme politique ‘’Tignè ni Danbe’’. Et pour cause, ses membres n’ont pas lésiné sur les mots pour louer les qualités de l’homme. Faut-il le souligner, le choix porté sur l’ancien ministre de la Justice n’est pas fortuit. Les valeurs que Me Malick Coulibaly a respectées au cours de l’exercice de ses fonctions sont tout à fait illustratives. Il s’agit de son courage de dire le droit partout et à tout moment afin d’avoir une société paisible. Ainsi, cela justifie la confiance de la plateforme composée de plus d’une centaine d’associations au Mali et dans la diaspora.

Prenant la parole, solennelle dans son grand boubou, le coordinateur de la plateforme a été non ne peut plus clair. Selon lui, il est donc plus que temps de faire la politique autrement au Mali. « Faire la politique autrement demande une mue complète de notre classe politique. Cette mue ne se définit pas en termes de remplacement des vieux par des jeunes. Elle requiert la mise en orbite dans l’espace politique d’hommes et de femmes empreints de valeurs d’intégrité, de bonne moralité et de patriotisme », a-t-il affirmé.

Poursuivant, il pense que c’est dans cette optique que l’association à caractère politique dénommée plateforme « Tignè Ni Danbe », « Vérité et Dignité » en français, avec le sigle V&D, a été créée pour accompagner et soutenir les idéaux de Me Malick Coulibaly pour une justice équitable contre toute forme d’impunité et de corruption. De son avis, ce dernier incarne à leurs yeux les grandes valeurs d’intégrité, de bonne moralité et de patriotisme.

Parlant de la composition de la plateforme « Tignè ni Danbe », il dira qu’elle est composée de plus d’une centaine d’associations, d’organisations de jeunes de femmes, de groupements socioprofessionnels. Et d’inviter : « Travaillons donc tous ensemble à instaurer une gouvernance vertueuse dans notre pays en installant aux plus hautes fonctions des femmes et des hommes comme Me Malick Coulibaly, aux comportements exemplaires, avec des valeurs morales irréprochables, et qui associeront notre « Danbe » à tous les actes qu’ils auront à poser dans notre pays.

Selon lui, ce ‘’Danbe’’ dont tout le monde parle et qui est le fil conducteur de la plateforme ‘’Tignè ni Danbe’’. Ce fil, selon lui, s’articule autour d’un certain nombre de grandes valeurs socioculturelles. Il s’agit, dit-il, de la connaissance de sa lignée et sa continuité : « Yèrèdon »: qui suis-je ? Quelle est ma lignée ? Comment assurer sa continuité ? Outre cela, l’honneur : « sé n’yèrè la » ou yèrè minè : qui consiste à ne jamais poser un acte qui vous fasse perdre votre estime de soi et celle que les autres vous portent. Aussi le respect infini de la chose publique, du bien commun, du bien d’autrui, d’où la notion de refus total du « Faden To »

« Ceux qui incarnent ces valeurs sont des ‘’maa-ba’’, des ‘’danbetiguis’’, vous conviendrez sans doute avec nous que Me Malick Coulibaly en est un ! Ensemble, travaillons à installer à tous les postes électifs de notre pays des conseillers, maires, députés, présidents de la République des hommes et des femmes. Ensemble, engageons-nous ! C’est notre devoir ! Soyons les véritables forces du changement ! Ceux qui portent les valeurs de notre ‘’Danbe’’ ! », a martelé le coordinateur Macalou.

A noter que Me Malick Coulibaly sera sollicité à temps opportun par la plateforme pour les prochaines échéances électorales, si l’on en croit le conférencier du jour.

Bazoumana KANE

