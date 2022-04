Les responsables de l’Alliance pour le Mali (APM-Maliko) étaient face à la presse, le samedi 02 avril 2022, à leur siège à Bamako pour inviter les Maliens à une souscription volontaire de 1000 FCFA par personne et par mois en vue de soutenir les forces armées maliennes (FAMAS) dans leur lutte contre les terroristes et djihadistes. Cette conférence de presse était animée par Modibo Kadjoké et par le Pr. Akory Ag Iknane, tous membres du directoire du parti APM Maliko, en présence des autres membres du parti.

Dans ses mots de bienvenue, le conférencier, Modibo Kadjoké, a mis l’accent sur les recommandations issues de la deuxième conférence nationale du parti APM­ Maliko, tenue le 29 janvier 2022. Dans ses recommandations, le parti encourage l’Armée Nationale à poursuivre sa montée en puissance en vue d’une reconquête totale et entière du territoire national ainsi que sa sécurisation; lance un appel à tous les Maliens pour une souscription volontaire de mille (1000F) par personne et par mois en vue de soutenir les efforts de la Transition. En outre, le parti demande au Gouvernement de mener les réformes essentielles à l’organisation d’élections libres, crédibles, transparentes et acceptées par tous afin d’éviter les vicissitudes du passé. «Au plan international, APM-Maliko approuve la décision du Bureau National du Parti relative à la condamnation ferme de l’embargo illégal et illégitime imposé au peuple malien ; en appelle à la compréhension et à la solidarité de tous les amis du Mali, singulièrement les Chefs d’Etat des Pays de la CEDEAO pour la levée immédiate et sans condition aucune des sanctions prononcées contre le Mali ; les invite à accompagner les Autorités de la Transition en vue de l’élaboration d’un chronogramme de retour à l’ordre constitutionnel en tenant compte des intérêts du Mali et de ses réalités actuelles; lance un appel aux Chefs d’État de la CEDEAO et à tous les partenaires du Mali à soutenir le processus des réformes institutionnelles et politiques enclenchées au Mali », a égrené Modibo Kadjoké.

A sa suite, un document intitulé « Appel à la solidarité » du parti APM Maliko a été lu par le Pr. Akory Ag Iknane. « Depuis environ 6 mois, les Forces armées maliennes ont totalement repris le dessus sur les groupes armés terroristes. Cela s’est traduit par la destruction de leurs sanctuaires dans les régions du Centre, notamment à Ségou, Mopti, Bandiagara, Bankass, Koro et Douentza. Les mêmes pressions sont maintenues sur eux dans le Gourma, notamment dans la zone des trois frontières (Mali-Burkina Faso-Niger) et spécifiquement la frontière Mali-Niger dans la région de Ménaka », a-t-il dit. Avant d’ajouter que la suprématie de l’Armée malienne sur les groupes armés terroristes ne saurait se réaliser sans une réelle volonté politique forte à doter les FAMAS en hommes et en équipements militaires modernes et ultra performants. Selon lui, ces équipements performants ne sauraient s’obtenir sans de gros moyens financiers.

A ses dires, la question sécuritaire passe avant toutes les autres priorités aujourd’hui. « Considérant que les moyens de l’Etat sont limités face à la taille des charges; considérant que sans soutien populaire des Citoyennes et des Citoyens maliens, l’Etat à lui seul aura du mal à faire face à tous ces défis en même temps ; considérant que le Ministre de l’Economie et des Finances, au moyen d’une note d’information relative à l’ouverture d’un compte bancaire, a lancé un Appel à Soutien à la Transition ; considérant qu’APM-Maliko avait retenu dans les recommandations de la Conférence nationale, tenue le 29 janvier 2022, un appel à tous les Maliens pour une souscription volontaire de mille (1000F) par personne et par mois en vue de soutenir les efforts de la Transition ; au regard de ce qui précède, le parti APM-Maliko joint sa voix à cet appel à la mobilisation du gouvernement pour demander à ses militantes et militants et sympathisants et par-delà à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur de s’inscrire dans ce vaste élan de solidarité nationale », a déclaré le Pr. Akory Ag Iknane. Il a précisé que cette aide ne saurait dédouaner les Autorités de la Transition de leur responsabilité à assurer les charges régaliennes de l’Etat. Répondant aux questions des journalistes, le conférencier Modibo Kadjoké a souhaité la transparence dans la gestion du compte bancaire qui sera alimenté par les Maliens. En outre, il a souhaité l’ouverture d’un compte de paiement par mobile.

Par ailleurs, il dira que le Parti APM Mali a 111 conseillers municipaux et 5 maires.

Aguibou Sogodogo

