Le clan de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) dirigé par le professeur Salikou Sanogo a respecté la tradition vœux de présentation du nouvel an à la presse. Il s’est profité de l’occasion pour réaffirmer de l’URD à la transition et délivrer sa version sur l’affaire dudit parti. C’était le samedi dernier au Mémorial Modibo Keïta.

L’URD est l’un des partis qui a soutenu la transition dès les premières heures. Pour cela, Pr Salikou Sanogo a réaffirmé le soutien de son parti à la transition. ‘’ L’inévitable refondation en cours doit déboucher sur un Etat fort qui ne saura unir et protéger la Nation, un Etat qui crée l’espoir dans lequel la justice est sainement distribuée. C’est en cela que nous avons inscrit notre combat pour un Mali uni paisible et prospère, combat conforme à nos principes et valeurs’’, a-t-il souligné et continue que c’est pourquoi, ceux qui ont adhéré à l’URD dans l’espoir de dévier ce chemin qu’elle a pris sous le leadership de feus Soumaïla Cissé et Younoussi Touré doivent se résoudre à accepter qu’ils soient indésirables au sein du parti.

Après les vœux pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali, le président de l’URD par intérim s’est prononcé sur la bisbille qui est entre les militants de l’URD. Pour le professeur Salikou Sanogo, le parti URD traverse aussi ces temps-ci, la crise la plus grave depuis sa création. ‘’ Beaucoup de choses ont été dites sur vos antennes et ondes. J’ai entrepris avec d’autres camarades toutes les démarches tendant à contenir ladite crise à travers nos principes et valeurs, mais en vain’’, a-t-il affirmé. Sur la crise de l’URD, le professeur Sanogo a affirmé qu’il ne saurait combattre certaines pratiques malsaines à l’échelle nationale et courber en même temps l’échine face à ces mêmes pratiques au sein de l’URD. ‘’ Parallèlement, le sieur Gouagnon Coulibaly a saisi le tribunal de grande instance de la commune 5 aux fins de confirmation de son élection en qualité de président du parti. Contre toute attente à la date du 04 avril 2022 ladite juridiction a fait droit à sa demande en annulant également les sanctions prises contre eux en m’enjoignant de procéder à la passation de service à Gouagnon Coulibaly au bout de 72 heures à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard’’, a-t-il dit. Vu cette décision, le président par intérim du parti de la poignée des mains a rappelé que l’URD n’est pas un service, c’est un parti politique géré par des textes qui émanent de la loi portant charte des partis politiques. ‘’ Ni les textes de l’URD, ni la charte des partis politiques n’ont prévu « de passation de service ». Le Pr Sanogo informe que leurs avocats ont régulièrement relevé appel de cette décision. ‘’ Une décision controversée de confirmation de ce jugement est intervenue à la Cour d’Appel de Bamako contre laquelle un pourvoi en cassation a été formé. Nous sommes dans l’attente d’une décision de la Cour Suprême du Mali’’, a déclaré Salikou Sanogo.

Diakaridia Sanogo

Commentaires via Facebook :