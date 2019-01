Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, a reçu dans la matinée du 10 janvier 2019, les vœux de Nouvel an du Gouvernement, des Présidents des Institutions de la République et des Autorités Administratives Indépendantes.

En réponses à ses éminents visiteurs du jour , le Président de la République dans un ton rassembleur a exprimé ses vœux « Je vous souhaite à chacun, à chacune, à vous tous, à vos collaborateurs et, à vos proches et familles mes vœux les plus ardents de franc succès pour le Mali. Je souhaite à tous ceux qui travaillent nuit et jour avec vous pour la réussite de vos missions respectives souvent dans des conditions difficiles, une bonne et année heureuse 2019. » a souhaité IBK

Le Chef de l’Etat a félicité le Premier ministre pour le bon travail d’ensemble effectué par lui et son équipe , dans des conditions défavorables et dans la forte demande des populations maliennes. IBK a profité de l’occasion pour lancer un message aux Présidents des Institutions de la République et des Autorités Administratives Indépendantes « La stabilité et de développement du Mali dépendent de la solidité des institutions, de leur bonne animation, du sens que vous donnez à leur existence. Le Gouvernement s’attellera pour sa part à vous aider dans cette tâche par une redéfinition plus pointue des tâches et l’élaboration de plan de carrière dans l’Administration pour une gouvernance plus transparente, plus équitable gage d’une vie meilleure pour nos travailleurs et nos populations. Il s’agit en effet, d’impulser une plus grande professionnalisation du service public dans son ensemble, cela est une des conditions de l’amélioration de l’Etat, gage du développement du Mali.» a lancé le Chef de l’Etat. Présidence de la République du Mali

Commentaires via Facebook :