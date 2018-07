Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de signature de la plateforme d’alliance. Outre, l’honorable Soumaïla Cissé, on notait la présence de l’équipe de campagne au grand complet avec à leur tête l’ancien ministre Tiébilé Dramé. Il y avait aussi l’honorable Niamé Keïta, Djibril Tangara du FCD, Oumar Hamadoun Dick du Psp, les militants et sympathisants de l’URD, du Pdes, du Parena et bien d’autres.

Selon Djimé Kanté et Gouagnon Coulibaly, membres du directoire de campagne, 36 partis politiques, 312 associations, 198 clubs de soutien et 48 mouvements politiques, soit au total 594 organisations ont signé la Plateforme d’alliance de soutien à la candidature de Soumaïla Cissé à l’élection présidentielle du 29 juillet 2018. Les représentants de ces différents regroupements se sont succédé tour à tour sur la tribune pour apposer leur signature au bas du document.

Selon Dr. Mamadou Diallo dit Docteur, membre de la Plateforme de soutien aux initiatives de Niamé Keïta, lui et l’honorable Niamé Keïta, tous anciens membres du RPM, adhèrent définitivement à l’URD et soutiennent la candidature de Soumaïla Cissé. Prenant la parole, le candidat Soumaïla Cissé, a invité les uns et les autres à lui faire confiance. « Nous allons œuvrer pour restaurer la dignité du Mali. Aujourd’hui, pour moi, est un jour de bonheur, c’est un jour de joie, d’espérance, mais c’est aussi un jour de consécration car nous avons tant de personnalités, de partis politiques, d’associations qui sont regroupés dans une plateforme pour restaurer l’espoir des Maliens, un espoir perdu depuis 5 ans. Je crois que c’est un grand moment, c’est un grand jour. Nous allons nous engagés ensembles pour la victoire. Nous allons nous engagés ensembles pour une gestion concertées et une gestion réussie. Toutes les personnalités qui sont là ont fait leur preuve. Ils ont été députés, policiers, ministres, ils étaient de hautes personnalités reconnues et respectées dans ce pays. Ces personnalités ont réussi à gérer dans la transparence. Cette plateforme est saine et porteuse d’espoir », a déclaré Soumaila Cissé.

Il a promis de restaurer l’espoir avec ses alliés parce qu’ils vont écouter les Maliens pour connaitre les maux qui les assaillent pour afin de trouver des solutions ensembles. «Ceux qui sont avec moi sont des gens droits, ceux qui sont avec moi sont des gens qui ne vont pas travailler pour eux-mêmes, qui ne vont pas travailler pour leurs enfants, qui ne vont pas travailler pour leurs neveux parce que tous les enfants du Mali sont nos enfants, tous les enfants du Mali sont nos neveux. Nous prendront les meilleurs, nous travaillons avec les meilleurs et faire en sorte que ceux qui ne sont pas à niveau, nous allons les éduquer pour qu’ils soient eux aussi des meilleurs », a souligné l’honorable Soumaïla Cissé.

Selon lui, pour être meilleur, il faut s’entourer des meilleurs. « Nous voulons être les meilleurs et nous allons nous entourer des meilleurs. Des meilleurs comme Tiébilé, des meilleurs comme Oumar Hamadoun Dicko, des meilleurs comme Djibril Tangara, des meilleurs comme Niamé Keïta etc. nous allons cultiver l’excellence, nous allons faire en sorte que les Maliens puissent être encore sur les tableaux d’honneurs comme nous avons eu à le connaitre à notre âge, à notre génération. Les Maliens méritent mieux, les Maliens auront mieux et nous ferons en sorte que les Maliens soient fiers de leur pays », a conclu le candidat Soumaïla Cissé.

Pour sa part, le directeur de campagne, Tiébilé Dramé, a fait savoir que les Maliens ont souffert durant le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). Aux dires de Tiébilé Dramé, les partis politiques, associations et clubs de soutien ont prouvé que c’est Soumaïla Cissé qui peut faire partir le régime d’IBK.

Parmi les soutiens de Soumaïla Cissé, il a cité l’artiste Salif Keïta, le Collectif pour la défense de la République (CDR) de Ras Bath. A ses dires, dans les jours à venir, il y aura d’autres soutiens à Soumaïla Cissé. Il a invité tout le monde à aller retirer les carte d’électeur et voter massivement pour Soumaïla Cissé. « Une dynamique extraordinaire se mette en place en faveur de l’alternance et du changement pour en finir avec le régime qui nuit au Mali depuis 5 ans. Notre peuple souhaite que le sang ne continue plus de couler. Notre peuple souhaite qu’on éteigne l’incendie au centre et au nord. La preuve est faite que l’actuel président n’est pas capable d’éteindre l’incendie dans notre pays. Alors, ces organisations, ces partis politiques, ces associations, ces personnalités se sont tournées ensembles vers Soumaïla Cissé, celui là même qui est à mesure de réaliser l’alternance aujourd’hui au Mali », a précisé Tiébilé Dramé. Enfin, il dira que le 29 juillet 2018, le peuple du Mali va réaliser l’exploit en votant Soumaïla Cissé.

