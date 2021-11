Après l’ADEMA Association et le PARENA de Tiébilé DRAMÉ, le Parti africain pour la solidarité et la justice (Adéma-PASJ) en veut au Premier ministre, Dr Choguel Kokalla MAIGA, pour avoir tenu des propos jugés anti-démocratiques. Dans un communiqué signé par le président Marimantia DIARRA, l’ADEMA PASJ montre ses biceps au chef du gouvernement et appelle le Président de la Transition à jouer pleinement son rôle de garant de l’unité nationale et de la cohésion sociale.

Dans ledit communiqué, l’ADEMA affirme avoir constaté, depuis un certain temps, que le Premier ministre actuel de la Transition, le Dr Choguel Kokala MAIGA, et d’autres nostalgiques de la période révolue de la dictature et du parti unique ne cessent de pourfendre les acquis démocratiques arrachés de haute lutte, dans le sang par le peuple du Mali.

« Profitant des leviers du pouvoir de transition, le Premier ministre actuel est en train de dévoiler, jour après jour, sa vraie nature revancharde contre le Mouvement démocratique. Les récents propos lors de sa rencontre avec les notabilités traditionnelles et coutumières du pays en sont une parfaite révélation. Il martelait lors de ladite cérémonie que « le seul et unique bilan que la démocratie nous a légués est la floraison des associations et des partis politiques », s’insurge le président de l’ADEMA.

Le parti déplore que ces propos aient été ‘’repris par des pseudo-démocrates qui profitent des libertés individuelles et collectives chèrement acquises par le peuple malien pour jeter l’anathème sur les acquis démocratiques’’.

C’est pourquoi l’Adéma-PASJ, parti historique, héritier de la révolution de mars 1991, dénonce avec véhémence ces propos du Premier Ministre de la Transition et de certains nostalgiques de la dictature militaire incarnée par le Général Moussa Traoré et son parti unique I’UDPM.

L’ADEMA qualifie les propos du Premier ministre de malencontreux, d’inacceptables et d’insultes à la mémoire des martyrs de mars 1991.

Le président Marimantia DIARRA estime qu’au moment où le pays a le plus besoin de rassemblement de tous ses fils et filles à un tournant historique marqué par de multiples défis, de tels discours haineux et vindicatifs sont à bannir et à combattre sans concession aucune.

Ainsi, face à ce qu’il décrit comme la falsification et la réécriture délibérée de l’histoire démocratique de notre pays, l’ADEMA-PASJ estime qu’il devient impérieux pour les démocrates de s’unir face à l’apologie de la pensée unique du Premier ministre de la Transition qui menace la démocratie chèrement acquise par le peuple malien.

« Le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice ne tolérera aucune attaque injustifiée contre les acquis démocratiques, la révolution populaire du 26 mars 1991 », a déclaré le président du parti, avant de lancer un appel pressant et patriotique au Président de la Transition, le Colonel Assimi GOITA, à jouer pleinement son rôle de garant de l’unité nationale et de la cohésion sociale dans un pays en proie à de multiples défis, gage de réussite de la Transition.

PAR MODIBO KONÉ

