Réactions suite à la formation du nouveau gouvernement : «C’est un gouvernement exclusif de 28 membres qui a été rendu public»

COMMUNIQUÉ DU PARENA SUR LE GOUVERNEMENT CHOGUEL MAÏGA

Le Premier ministre de transition avait promis, sans doute, à l’intention de la communauté internationale, un « gouvernement inclusif ». La montagne a accouché d’une souris.

A l’arrivée, c’est un gouvernement exclusif de 28 membres qui a été rendu public.

Les jalons d’une transition non inclusive et de la fuite en avant ont ainsi été posés.

Nous sommes inquiets des risques d’instabilité liés à une transition non consensuelle et aux manquements des engagements pris solennellement devant le peuple malien et la communauté internationale.

Nous condamnons la violation flagrante des conclusions du Dialogue national inclusif et de la Charte de la Transition qui fixent le nombre de ministres au maximum à 25.

Les saignées financières résultant de cette rupture du consensus sur la taille du gouvernement sont inacceptables!

Nous jugerons le Premier ministre et son gouvernement à l’œuvre, à leur capacité à stabiliser le pays et à amorcer l’organisation d’élections régulières et crédibles dans les délais annoncés.

Enfin le PARENA lance un appel à la tenue de consultations des forces vives du pays pour adopter une nouvelle Feuille de Route adaptée à la durée restante de la Transition afin de forger un consensus national sur les prochaines étapes.

Bamako, le 12 juin 2021.

——————————————————

COMMUNIQUE DE FÉLICITATIONS DE LA CODEM AU NOUVEAU GOUVERNEMENT

Le Parti CODEM adresse ses vives félicitations aux membres du nouveau gouvernement pour le choix porté sur eux et les exhorte à œuvrer pour le bonheur des Maliens.

Le Parti CODEM apportera tout son soutien au nouveau gouvernement dans le cadre des engagements nationaux (lutte contre la corruption, lutte contre l’insécurité promotion de l’exemplarité, l’organisation des élections à date) et internationaux.

Fait à Bamako le 11 juin 2021.

Secrétaire général

Alhassane ABBA

—————————————–

ALLIANCE « ENSEMBLE POUR LE MALI (EPM)»

Information relative à la mise en place du Gouvernement

Sur invitation du Premier ministre Dr. Choguel Kokalla MAÏGA, une délégation de notre alliance politique EPM, dirigée par son Président Dr. Bokary TRETA, a rencontré le Premier ministre, hier 10 juin 2021 à la Primature.

Au cours de cette rencontre, les échanges avaient porté sur la situation sociopolitique du pays et la mise en place du nouveau gouvernement. Les deux parties s’étaient félicitées de la qualité des échanges.

Toutefois, nous notons que la liste des membres du gouvernement, rendue publique ce vendredi 11 juin, n’a pas reflété l’esprit de la rencontre. Cette situation appelle à des questionnements auxquels nous devons faire face.

Bamako, le 11 juin 2021

Le Président

Dr. Bokary Tréta

———————————

Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP)

——————————-

COMMUNIQUE N°025 – CS/M5-RFP SUR LA FORMATION DU GOUVERNEMENT

Le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) félicite le Président de la Transition le colonel Assimi Goita et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga pour la mise en place diligente d’un gouvernement d’ouverture.

Le M5-RFP invite le nouveau Gouvernement à se dédier pleinement à la mise en place des bases de la Refondation du Mali dans le cadre d’une gouvernance vertueuse.

Le M5- RFP, dans cette optique assure le gouvernement de tout son soutien et invite tous nos compatriotes de l’intérieur et de la Diaspora à s’investir pour la pleine réussite de la Transition.

Bamako, le 11 juin 2021

Pour le M5- RFP

La Vice-présidente

Mme Sy Kadiatou Sow

Commentaires via Facebook :