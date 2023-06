Référendum du 18 juin 2023 : L’UDD invite ses militants à voter « Non »

A travers un communiqué en date du 10 juin 2023, le conseil exécutif du parti l’Union pour la Démocratie et le Développement (UDD) a dégagé sa position concernant le projet de nouvelle constitution. Sur cette question importante pour la vie de la nation, l’UDD a invité ses militants à s’exprimer, conformément à l’option majoritaire du parti et à voter « Non » lors du scrutin référendaire du 18 juin prochain.

En réunion ordinaire, le dimanche 04 juin 2023, le conseil exécutif de l’Union pour la Démocratie et le Développement (UDD) a examiné la question relative au processus de révision constitutionnelle en cours. Dans le communiqué produit, l’UDD rappelle qu’à maintes reprises, par la voix de son président, elle avait recommandé un agenda allégé pour la transition. Pour le parti de Tiéma Hubert Coulibaly, les priorités devaient se limiter à la restauration de la sécurité, la conquête de la paix à travers l’APR et l’organisation de la résilience économique et sociale du Mali.

L’UDD a rappelé aussi avoir fortement recommandé aux autorités actuelles de faire l’économie du scrutin référendaire pour organiser en priorité l’élection présidentielle. Cette position se fondait sur une analyse approfondie du contexte d’une part et une exigence de légalité d’autre part. De même, le parti rappelle avoir prôné la révision de l’actuelle constitution sur une base consensuelle et inclusive. « Un chronogramme différent a été mis en place par le gouvernement. Ainsi, a été convoqué le collège pour la tenue du référendum constitutionnel à la date du 18 juin 2023 », lit- on dans le communiqué.

L’UDD déplore qu’en dépit de ces recommandations maintes fois exprimées, le document soumis à référendum comporte, à présent, de nombreuses insuffisances. « Ainsi : constatant une large majorité des membres de son conseil exécutif acquise au rejet du texte ; constatant, après consultations, une large majorité des sections acquise au rejet du texte ; ayant pris acte d’une majorité des organisations sœurs membres de l’ARP ( Action républicaine pour le progrès) approuvant le texte ; forte de la conviction que les divergences ne valent pas rupture ; au nom du principe démocratique , l’UDD invite ses militants à s’exprimer, conformément à l’option majoritaire du parti et à voter Non lors du scrutin référendaire du 18 juin prochain », conclut le communiqué du parti présidé par l’ancien ministre Tiéma Hubert Coulibaly en exil.

Sidiki Dembélé

