Relecture de la charte des partis politiques : Voici les principales propositions des formations politiques

Les membres du Forum des partis et mouvements politiques (FPMP) et de l’Initiative des partis politiques pour la charte (IPAC) réunis le mardi dernier à la Maison de la presse ont apposé leurs signatures sur un document contenant leurs propositions qui seront soumises au gouvernement dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques.

Cette signature a regroupé la crème des partis politiques au Mali avec des ténors comme Me Mountaga Tall du CNID, Pr Younouss Hamèye Dicko du RDS, Mamadou Oumar Sidibé du PRVM Fasoko.. qui étaient au présidium de cette rencontre. En somme, ce forum regrouperait environ près de 200 formations politiques. Dans une déclaration commune lue par Mamadou Oumar Sidibé au nom de ses autres camarades politiques, le Forum des partis et mouvements politiques (FPMP) et de l’Initiative des Partis politiques pour la Charte (IPAC) ont condamné dans ce document le nomadisme politique en cours de mandat et en appellent à veiller au respect strict de toutes les règles éthiques et morales en matière d’alliance des partis politiques en période électorale et de redevabilité des élus en cours de mandat. Ils ont aussi condamné énergiquement la corruption et l’achat de conscience dans les campagnes électorales et dans la gestion des affaires publiques qui sont des freins à l’expression d’une démocratie véritable.

Aussi, ces regroupements souhaitent l’inscription dans la nouvelle charte du statut du Chef de file de l’opposition et demande la protection des leaders politiques dans l’exercice leurs activités politiques.

Le Forum a affirmé l’impérieuse nécessité du maintien de la subvention accordée aux partis politiques en actualisant les conditions d’éligibilité à cette subvention avec un devoir de redevabilité des partis politiques aux populations dans leur mission d’utilité publique sous le contrôle rigoureux de la Cour des comptes.

Les partis, dans leurs propositions, demandent ardemment leur implication dans le processus d’audit du fichier électoral qu’il faut instaurer pour garantir la transparence et l’équilibre de la balance électorale pour éviter des crises électorales. “Convaincus que nos propositions, tant sur le fond que dans la forme sont conformes aux recommandations des ANR sur les réformes institutionnelles et politiques à mener dans notre pays, les partis politiques signataires du présent document décident de transmettre au Gouvernement, leurs propositions dans un envoi unique”, a dévoilé Mamadou Oumar Sidibé.

Le Forum des partis et Mouvements politiques et l’Initiative des Partis politiques pour la Charte ont félicité vivement le gouvernement pour la correspondance qui leur a été adressée, l’esprit de concertation et de propositions qu’il a ainsi suscité.

Les Partis politiques du FPMP et de l’IPAC ont salué les efforts des forces de défense et de sécurité, la résilience et les efforts de toutes les Maliennes et de tous les Maliens et prient pour le repos éternel de tous nos disparus.

Initiative des partis politiques pour la Charte et le Forum des partis et mouvements politiques ont également invité le gouvernement à poursuivre le dialogue et les concertations. “Convaincus que l’unité et la stabilité sont les vrais piliers de la refondation du Mali, le Forum des partis et mouvements politiques et l’Initiative des partis politiques pour la Charte en appelons à l’esprit patriotique de tous et de chacun à œuvrer pour l’intérêt supérieur des Maliens au service du Mali”, peut-on lire dans le document.

Notons que lors de cette signature, le Pr Younouss Hamèye Dicko, Me Mountaga Tall se sont tour à tour succédé au micro pour expliquer le bienfondé du document.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :