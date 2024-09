Rentrée politique du parti EDR en Commune VI de Bamako : sous le signe de la mobilisation des militants et de l’implantation du parti

La rentrée politique de la Coordination de la Commune VI du district de Bamako du parti Ensemble pour la Démocratie et la République (EDR) a eu lieu, samedi, à son siège à Magnambougou. Un événement auquel ont pris part de nombreux militants et sympathisants du parti. C’était sous l’égide du président du directoire national du parti, le Pr Salikou Sanogo.

Placée sous le thème : « Le nouveau découpage du district de Bamako, quels enjeux pour le parti EDR », la rentrée politique de la Coordination de la Commune VI du district de Bamako du parti Ensemble pour la Démocratie et la République (EDR) a réuni les membres du directoire, militants et sympathisants du parti pour un moment de communion et d’échanges autour des valeurs et des idéaux de la formation politique. Cette activité marque le démarrage des activités du parti EDR en Commune VI du district de Bamako.

Selon le Coordinateur du parti en Commune VI, cette rentrée politique se veut un moment solennel de haute portée politique. A en croire Ousmane Samassékou, le thème de la rentrée politique cadre avec la vision du parti EDR, qui est de rapprocher au maximum l’administration des usagers, toute chose qui a prévalu à ce nouveau découpage. « L’enjeu principal des partis politiques est de faire adhérer les militants au parti, les former, conquérir le pouvoir et l’exercer », a-t-il souligné.

Pour revenir au thème de la rentrée, une commission de trois personnes avait été préalablement mise en place par la Coordination afin de réfléchir sur le sujet. Son porte-parole, Alou Coulibaly, a insisté sur les innovations du nouveau découpage territorial du District de Bamako. L’ancien maire de la Commune VI a indiqué qu’avec le nouveau découpage du district de Bamako, la commune VI, qui dévient arrondissement VI, passe de 10 à 16 quartiers. Et le district de Bamako qui comptait six communes passe à sept arrondissements. Le maire de la capitale sera élu en suffrage universel direct. « C’est la tête de liste du parti arrivé en tête qui sera élu maire du district de Bamako », affirme Alou Coulibaly. Quant à ses adjoints, ils seront élus par les 149 conseillers. Le maire à son tour va prendre un arrêté afin de nommer les maires des arrondissements.

Afin d’assurer une victoire au parti EDR, Alou Coulibaly a appelé les militants à la mobilisation en procédant à l’implantation de la formation politique sur toute l’étendue du territoire national. Toute chose qui pourrait assurer une victoire certaine au parti dans les échéances électorales futures.

Le président du parti, Salikou Sanogo, et Me Demba Traoré, tout en saluant la forte mobilisation des militants, les ont invités à plus d’engagements et de déterminations. A noter qu’un hommage a été rendu aux illustres disparus du parti, notamment Soumaïla Cissé, dont l’ombre à planer sur toute la cérémonie.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

