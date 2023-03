Réorganisation territoriale, loi électorale : Le coup de piston du CNT au Gouvernement

Le Président du Conseil national de transition (CNT), colonel Malick Diaw, l’a toujours dit et répété : « L’un des problèmes majeurs de la Transition est le temps de cette de transition ne doit pas être une période d’essai. Nous devons aller à l’essentiel». Conformément à cette volonté politique mainte fois exprimée, le Conseil national de transition vient de donner au Gouvernement les instruments nécessaires d’aller à l’essentiel.

L’essentiel, c’est l’organisation des élections libres, crédibles et transparentes sur l’ensemble du territoire national. En effet, depuis à son début, le CNT a efficacement joué son rôle d’organe législatif de la transition. Il a toujours agi avec diligence pour adopter les projets de loi envoyés par le Gouvernement. La preuve : aussitôt convoqué en session extraordinaire, le Président du CNT a convoqué ses membres en séance plénière pour donner au Gouvernement les instruments qu’il faut pour booster le processus électoral. La semaine dernière, lundi 20 février, les membres du CNT ont adopté 6 projets pour matérialiser la nouvelle réorganisation territoriale et des circonscriptions et collectivités du Mali. La dernière séance plénière de la session s’est tenue mardi dernier. Elle a permis l’adoption des modifications de la loi électorale. Ces coups de piston du CNT permettront au Gouvernement d’appuyer sur l’accélérateur dans la conduite du processus électoral. Du coup, le colonel Diaw et ses lieutenants démontrent encore leur détermination pour la bonne marche de la transition.

Issa SANTARA

