RPM : Le Camp Me Baber Gano assigne en justice à nouveau le bureau de Dr Bocar Treta

Les héritiers de feu Président Ibrahim Boubacar Keïta au cœur d’une nouvelle affaire judiciaire. A peine la première a connu son épilogue, le camp du Rassemblement pour le Mali porté par Me Baber Gano annonce avoir assigné en justice le bureau de Dr Bocar Treta, issu du congrès extraordinaire d’août 2023

L’assignation en justice aux fins de l’annulation du congrès extraordinaire des 26 et 27 août 2023 et du bureau politique national dirigé par le Dr Bocar Treta a été introduite au tribunal de grande instance de la commune I du district. La première audience est prévue pour le 24 juin 2024. Le camp Me Baber Gano qui a défié la décision du parti en participant au récent dialogue inter maliens déclare «irrégulier et illégale » le congrès extraordinaire des 26 et 27 août 2023 organisé par leurs camarades Bokary Treta et Boubacar Touré. Selon les plaignants, ils n’avaient ni qualité, ni le pouvoir d’agir au nom du parti. « Nous demandons conséquemment d’annuler ce congrès extraordinaire et le bureau politique national pour violation des articles 30 et 32 des statuts et 16 et 17 du règlement intérieur illégalement appliqués par les organisateurs pour la convocation du congrès extraordinaire », insiste le communiqué.

Cette assignation a été introduite au nom de tous les présidents, secrétaires généraux des sections et les cadres et responsables du RPM absents au congrès extraordinaire et non valablement représentés à ce congrès extraordinaire des 26 et 27 août 2023 par des délégués dûment mandatés. Selon Me Baber Gano, ce sont 25 sections majeures de l’intérieur et de l’extérieur des Tisserands qui n’ont pas participé à l’organisation de ce congrès unilatérale extraordinaire convoqué par le camarade Bokary Treta.

Depuis le décès de l’ancien président IBK, l’ex-part présidentiel peine à retrouver sa cohésion d’antan. Au lendemain du décès du fondateur du RPM, une première bataille judiciaire a opposé le Collectif pour la Défense des Statuts et Règlement intérieur du RPM (CDSRI-RPM) au président Bokary Tréta. Après un an de bras de fer, la justice a finale ment tranché en faveur du camp porté par Me Baber Gano en ordonnant dans un arrêt l’annulation de la résolution du Comité central et de la recommandation spéciale accordée au président du parti, constaté la fin du mandat du Bureau Politique national et renvoyé les parties à l’organisation d’un congrès dont il leur plaira de fixer la date.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

