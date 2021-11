Le président de l’Alliance pour la solidarité au Mali (ASMA), non moins ancien ministre de la Défense puis Premier ministre d’IBK, Soumeylou Boubèye Maiga (SBM) a été mis sous mandat de dépôt depuis le 26 août dernier par la Cour suprême. Depuis lors, ses partisans ne cessent de dénoncer un acharnement politique sur l’homme de la part des autorités actuelles du pays. En effet, une partie de l’opinion nationale et même internationale ne comprend pas la procédure de la mise en cause de l’ancien Directeur général des services de renseignements. Pour preuve, les magistrats de cour suprême sont divisés sur la question.

Le dossier de l’achat de l’avion présidentiel et d’équipements militaires ayant été classé pour une première fois par le Pôle économique et financier a été rouvert par la Cour suprême.

L’ancien Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga, chef de parti politique a été placé sous mandat de dépôt et jeté en prison sans tenir compte de son statut. Il faut reconnaître que Soumeylou Boubèye Maiga est un grand commis de l’Etat qui a servi avec loyauté sa patrie pendant plus d’une trentaine d’années et vient d’être traité comme un voyou, c’est dommage !!! Il est en prison avec des brigands et terroristes qu’il a fait appréhender pendant son passage à la tête de DGSE. SBM est en danger en prison car il y est avec certains de ceux-ci qui peuvent lui faire du mal.

Depuis son arrestation, selon nos sources, l’ancien Premier ministre n’a jamais été présenté à un juge. La demande de liberté provisoire a été refusée ainsi que sa demande de mise sous contrôle judiciaire.

Selon les partisans de l’ancien Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga, son seul pêché a été de s’opposer publiquement à la prorogation de la transition. Ils estiment que leur président est aujourd’hui en prison pour avoir exprimé son opinion.

Les partisans de Soumeylou Boubèye Maiga attirent l’attention des autorités de la transition sur les conditions de détention de Soumeylou Boubèye Maiga. Ils ont entrepris plusieurs démarches auprès des autorités pour améliorer les conditions de détention de Soumeylou Boubèye Maiga, mais qui sont restées sans suite.

Le Collectif pour sa défense a aussi introduit des demandes d’allègement de conditions du tigre. Elle avait sollicité que l’ancien Premier ministre soit mis sous contrôle judiciaire, mais les autorités judiciaires ont catégoriquement refusé.

Les militants de l’Asma pensent qu’à la lumière de cela que leur président est un détenu politique. Ils ajoutent que cette arrestation est faite pour humilier leur mentor.

Oui à la lutte contre la corruption, mais il faut réellement un respect des droits de l’homme et surtout le respect des procédures judiciaires.

Le Président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans son adresse à la nation, lors de la fête de célébration de 22 Septembre 2021, a instruit à la famille judiciaire d’engager une lutte implacable contre la corruption. Il a, par la même occasion souligné aux magistrats de faire en sorte que personne ne sente dans un abus.

Les militants de l’Asma estiment aujourd’hui que leur président est victime d’un acharnement politique orchestré pour nuire à sa personne.

Seydou Diamoutené

Commentaires via Facebook :