Soumeylou Boubeye Maiga : ” Il a fallu plus d’un mois, des morts, des blessés, des destructions de bien publics et privés pour prendre une décision qui s’imposait d’elle même…”

-Maliweb.net- L’ancien premier ministre, Soumeylou Boubeye Maiga, est apparu critiquant sur la décision du Président de la république de dissoudre la Cour Constitutionnelle. Cet allié du chef de l’État, dont son parti ASMA-CFP a été l’une des grandes victimes de la Cour constitutionnelle proclamant les résultats définitifs du second tour des législatives 2020, a été parmi les premiers cadres de la majorité présidentielle à proposer la dissolution de la Cour constitutionnelle attribuant des pouvoirs exceptionnels aux président de la république.

Sur sa page Facebook, il s’est prononcé sur les événements de ces derniers jours en présentant ses sincères condoléances aux victimes. ” j’exprime ma solidarité avec les familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés”, a-t-il compati.

Avant d’enfoncer le clou, ” dommage qu’il ait fallu plus d’un mois, des morts, des blessés, des destructions de bien publics et privés pour prendre une décision qui s’imposait d’elle même mais qu’on prétendait juridiquement impossible”. Et de proposer aux autorités actuelles à aller beaucoup plus loin en crevant l’abcès né des élections législatives qui est au cœur de la crise. Ces propos lui ont valu beaucoup de critiques de la part des pro-IBK qui estiment, pour la plupart, qu’il n’est pas la personne la mieux indiquée pour tenir des messages pareils au moment où, disent-ils, le président de la république a plus que besoin du soutien de ses alliés.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

