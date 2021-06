Soutien  aux autorités de la transition :  Le parti MR  marche ce mardi pour demander  la levée des suspensions et la certification des élections futures par les Nations-Unies

Le parti Mouvement Républicain (MR) a animé une conférence de presse, hier, lundi 21 juin 2021, à son siège sis à N’tomikorobougou. Mamoudou Traoré, premier président d’honneur du MR, Sidiki Traoré, Directeur de cabinet, conseiller politique du président du MR, Mamadou Lamine Diallo, Directeur de campagne du président MR, Fodé Trarawally, Directeur de campagne adjoint du président du MR, et Mme Mariam Samaké, cellule de la communication du MR, étaient les principaux conférenciers. Elle (la conférence) avait pour objectif d’informer l’opinion nationale de la grande marche que le MR organise ce mardi 22 juin 2021 à Bamako pour soutenir de tous ses efforts, les autorités de la transition dans leurs missions. Il s’agira également, ajoutent les conférenciers, de demander lors de la marche, la levée des sanctions sur le Mali et l’accompagnement de la communauté internationale pour les futures échéances électorales de sorte que le processus soit soutenu et certifié par l’organisation des Nations-Unies.

« C’est soucieux de jouer notre partition au processus de législation de notre nation, que notre parti, le MR, conformément à ces valeurs républicaines, s’est engagé à accompagner les autorités de la transition. Ceci est pour nous, synonyme de s’engager pour le Mali et pour les Maliens. Votre présence ici est la volonté du MR à travers son président Dr. Ainea Ibrahim Camara, expert financier, de s’inscrire dans cette dynamique à travers l’organisation d’une bonne marche pacifique pour soutenir les autorités de la transition; demander la levée des sanctions sur le Mali et demander l’accompagnement de la communauté internationale pour les futures échéances électorales de sorte que le processus soit soutenu et certifié par l’organisation des Nations-Unies», a fait savoir d’entrée Fodé Trarawally. Et Mamoudou Traoré d’ajouter que le parti RM a décidé de soutenir les autorités de la transition pour trois raisons principales qui coupent le sommeil ou qui tiennent à cœur tous les Maliens aujourd’hui, qu’ils soient de l’intérieur comme de l’extérieur du pays. « La première raison est la volonté ferme des autorités de la transition de tout mettre en œuvre pour sécuriser le Mali en guerre depuis 9 ans sans issue favorable.

Notre seconde raison de les accompagner est leur volonté affichée clairement de trouver une solution à la crise sociale incessante que vit le pays et fait descendre le pays dans l’enfer de pertes économiques pour le pays et les citoyens. Et notre troisième raison, pour les aider à arriver à bon port, est leur volonté d’organiser des élections crédibles, transparentes avec la création d’un organe unique des élections », a déclaré Mamoudou Traoré. Et de poursuivre :«Avec ses arguments avancés, nous ne pouvons que les croire sur parole. Et comme ce sont des soucis, des préoccupations à nous aussi, étant un parti républicain, nous avons, après analyse, décidé de les soutenir pour la réalisation de ces points. La marche est organisée par le MR, mais tous les Maliens sont conviés à se rendre à la marche pour aider nos autorités à relever les défis annoncés afin que le Mali sorte de cette situation».

Hadama B. Fofana

