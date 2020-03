Le ministre des Affaires Étrangères d’IBK devrait sans doute ne pas se réjouir de se voir durant toute la journée d’avant-hier samedi en compagnie de Soumaïla Cissé, le chef de file de l’opposition pris en otage par les Djihadistes pendant qu’il se trouvait en pleine campagne électorale. La provocation est signée France 24. La chaîne française a en effet réchauffé de vielles archives qu’elle s’est amusée à diffuser durant toute la journée précédant le jour du scrutin. Au détour d’un rappel des législatives au Mali, lesdites images sont revenues en boucle et montrent Tiebilé Dramé en parfaite complicité avec le chef de file de l’opposition dont il ne partage plus la cause, depuis son entrée controversée au gouvernement. L’élément n’est guère disgrâcieux en soi, mais il est d’autant plus vicieux qu’il montre le chef de la diplomatie dans son rôle d’opposant virulent à un moment où il voudrait sans doute faire oublier l’épisode dans l’opinion. Surtout par ces temps d’enjeux électoraux où les chefs de parti pourraient jouer gros dans les confusions politiques.

La Rédaction

