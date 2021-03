– maliweb.net – A un an de l’élection présidentielle de 2022, l’ex-parti de l’opposition Union pour la république et la démocratie (URD) se renforce avec des adhésions de taille. La dernière en date est celle de l’ancien ministre de l’économie et des finances, Mamadou Igor Diarra et toute son équipe qui ont déposé leurs valises dans ce parti. Selon une source crédible, les nouveaux adhérents auraient déjà adressé une correspondance au bureau politique du parti de la poignée des mains pour officialiser leur adhésion. L’envoi de cette correspondance aurait été suivi par une rencontre entre les deux parties.

Notre source de poursuivre que le processus d’adhésion du candidat malheureux à l’élection présidentielle 2018 a commencé avant le décès de Soumaïla Cissé. « L’adhésion de Mamadou Igor Diarra à l’URD a toujours été le souhait de Soumaïla Cissé », insiste notre source. Le rapprochement de Mamadou Igor Diarra à l’URD a commencé à la veille de la campagne présidentielle 2018 lorsque le nouvel adhérent a sollicité le parrainage des députés du parti de la poignée des mains pour sa candidature. Depuis cette date, feu Soumaila Cissé et Mamadou Igor Diarra auraient émis le vœu de nouer un partenariat. Celui-ci se concrétise aujourd’hui avec cette adhésion.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

