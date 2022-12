La gauche-opposition de la transition se renforce de jour en jour au Mali et des voix s’élèvent davantage contre elle. Le week-end dernier, la Bourse du Travail a servi de cadre pour le lancement du Mouvement pour la Paix au Mali (MPM). Le MPM selon son porte-parole, demande la démission du régime pour son propre bien, selon le porte-parole.

Le mouvement composé de Baba Haïdara (président), Mahamoud Mohamed Maganè (porte-parole), Souleymane Daou et autres, tous des jeunes ont initié cette rencontre contre la transition malienne à la Bourse du Travail la semaine dernière. Dans une déclaration liminaire lue par le porte-parole du MPM, Mahamoud Mohamed Maganè, « le MPM est venu pour parachever le reste de la révolution populaire et démocratique qui pour eux, a été confisquée par des militaires du CNSP et les dirigeants du M-5RFP ».

En croire les jeunes du MPM, l’équipe dirigeante actuelle est un obstacle au retour de la paix, la sécurité et le développement au Mali. Une équipe qu’il faut pousser à la démission par des voies et moyens démocratiques et populaires, ont-ils prôné. Le MPM, lors de leur déclaration, se fait la promesse de donner au Mali une nouvelle direction politique et imposer un nouveau type d’Etat qui selon eux, respectera le peuple malien.

Ensuite, plusieurs jeunes ont eu droit à la parole. Des tours de table sur la question sécuritaire au centre du pays. Selon Aly Maïga du MPM de Mopti, « au Centre du Mali ce sont des Maliens entre eux qui se battent et se tuent chaque jour. Nous sommes en train de finir entre nous les uns et les autres », il faut appeler à la fin de ce carnage, a demandé Aly Maïga, président régional de Mopti du MPM et des bouchers du Mali.

Quant à Souleymane Daou, président de la jeunesse SADI du district de Bamako, il était question de mettre fin aux arrestations arbitraires et aux violations des Droits de l’Homme au Mali. Le MPM dans les jours à venir rejoindra les groupements politiques qui ont la même lecture de la situation politique et entamera des actions républicaines, avancent-ils pour sauver le pays. La gauche politique de la transition se renforce et se radicalise de plus en plus.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :