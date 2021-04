BVG : Samba Alhamdou Baby souffle ses 3 bougies avec 60 rapports

Nommé à la tête de la structure de vérification en 2018, Samba Alhamdou Baby fête son troisième anniversaire cette année. Ayant engagé ses collaborateurs à plus de travail, ils ont engrangé le résultat palpable de 60 rapports publiés en seulement 3 années d’exercice.

2018-2020, cela fait 3 ans que le Vérificateur général Samba Alhamdou Baby a été nommé. Lui et ses guerriers de la lutte contre les irrégularités financières, de performance et environnementales ne se sont pas reposés sur leurs lauriers. Et pour cause, 60 rapports sont comptables à leur actif entre 2018 et 2020.

Au cours de l’exercice 2018, le Bureau a produit 11 rapports. Ainsi il a effectué 6 vérifications de suivi des recommandations, 2 vérifications financières, 1 vérification de conformité, 2 vérifications de performance.

En 2019, le Bureau a publié 32 rapports. Ils sont composés de 8 vérifications de suivi des recommandations, 12 vérifications financières, 4 vérifications de conformité, 8 vérifications de performance.

Courant l’année 2020, le Bureau du Vérificateur général a enregistré 17 rapports dont 5 vérifications de suivi des recommandations, 11 vérifications financières et 1 vérification de performance.

Bon anniversaire et vivement le rapport de 2021.

Bazoumana KANE

