Dans la gestion de la Commune urbaine de Ségou, le Bureau du Vérificateur général relève la non- application de 44% de ses recommandations. La mission s’est réalisée sur la période allant de janvier 2020 à mars 2021.

Le Vérificateur général, M. Samba Alhamdou Baby, a initié la présente mission de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la vérification intégrée (Performance et Conformité) de la gestion de la Commune urbaine de Ségou, de la période de janvier 2016 à décembre 2018.

Elle a pour objet, le suivi des recommandations formulées par la mission de vérification intégrée (Performance et Conformité) de la gestion de la CUS effectuée en 2019 pour s’assurer que les recommandations formulées lors de la vérification intégrée (Performance et Conformité) de la gestion de la CUS ont été mises en œuvre et que les faiblesses constatées ont été corrigées.

Les recommandations formulées sont au nombre de 26. La présente mission de suivi couvre la période allant de janvier 2020 à mars 2021. La mise en œuvre des recommandations issues de la mission initiale de 2019 n’est pas satisfaisante. En effet, le taux de mise en œuvre est de 44%. D’importantes recommandations partiellement ou non mises en œuvre affectent la gestion de la Commune urbaine de Ségou.

Les plus importantes concernent la confection des rôles d’impôt pour permettre le recouvrement de la Tdrl, la tenue correcte des registres d’état civil afin de permettre la production de statistiques fiables, la tenue correcte de tous les documents de la comptabilité-matières. D’autres préoccupations non moins importantes sont : le contrôle de la Régie de recettes par le Maire de la CUS, la mise en place d’une procédure d’approvisionnement en registre. Ainsi, des actions vigoureuses doivent être menées pour les recommandations non encore mises en œuvre.

Bazoumana KANE

COLLECTIVITE DU CERCLE DE SEGOU

67% des recommandations du Végal mises en œuvre

Le Vérificateur général est satisfait de la mise en œuvre de 67 % de ses recommandations. Ce, par le Président du Conseil de Cercle.

Le Vérificateur général, Samba Alhamdou Baby, a initié la présente mission de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la vérification intégrée (Performance et Conformité) de la gestion de la Collectivité Cercle de Ségou, de la période de janvier 2016 à décembre 2018.

La présente vérification a pour objet le suivi des recommandations formulées par la mission de vérification intégrée (Performance et Conformité) de la gestion de la Collectivité du Cercle de Ségou effectuée en 2019 et qui a concerné la période allant de janvier 2016 à décembre 2018. Elle a pour objectif de s’assurer que les recommandations formulées lors de la vérification intégrée (Performance et Conformité) de la gestion de la Collectivité du Cercle de Ségou ont été mises en œuvre et que les faiblesses constatées ont été corrigées.

Les recommandations formulées sont au nombre de 19. La présente mission de suivi couvre la période allant de janvier 2020 à mars 2021. La mise en œuvre des recommandations issues de la mission initiale de 2019 est satisfaisante. En effet, le taux de mise en œuvre est de 67%. D’importantes recommandations non mises en œuvre affectent la gestion de la Collectivité du Cercle de Ségou.

Les plus importantes concernent l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables et le contrôle des régies par le Président de la Collectivité du Cercle de Ségou et le Trésorier-Payeur Régional. La Collectivité du Cercle de Ségou doit prendre des dispositions pour mettre entièrement en œuvre les recommandations.

Bazoumana KANE

