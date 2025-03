Prestation de serment de deux nouveaux vérificateurs

Conformément à l’Article 15 de la Loi-N°2021-069-du_23-12-2021 Instituant le Vérificateur Général, avant leur entrée en fonction, le Vérificateur Général, le Vérificateur Général Adjoint et les Vérificateurs prêtent devant la Cour Suprême le serment suivant: «Je jure et promets de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité, dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République et de me comporter en digne et loyal vérificateur».

Pour s’acquitter de cette exigence légale, Monsieur Oumar DICKO, ancien Chef de mission devenu Vérificateur spécialiste en fiscalité et Monsieur José Pierre Félix COULIBALY, spécialiste en construction civile, nouvellement recruté Vérificateur ont prêté serment au cours d’une cérémonie solennelle devant la Cour Suprême du Mali, ce jeudi 13 mars 2025. C’était en présence de certains collaborateurs du Bureau du Vérificateur Général (BVG) et des proches des récipiendaires.

À l’ouverture de la séance, la Greffière a lu la décision portant nomination des deux vérificateurs. À la suite de cette intervention, le Représentant du Ministère Public a fait son réquisitoire autour de la portée du serment et valeurs qu’un Vérificateur doit porter dans la réalisation de ses missions de Vérification, sans toutefois oublier de rappeler les parcours des deux récipiendaires.

Quant au Président de la Cour, après avoir admis le serment, il a félicité les heureux récipiendaires avant de les renvoyer à l’exercice de leur fonction.

Service Communication BVG

