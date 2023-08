Rapport du vérificateur général : la direction de l’Office du Niger hors de cause

La mission du Bureau du Vérificateur général a séjourné dans la cité des balanzans durant plusieurs mois. Elle a passé au peigne fin la gestion des trois dernières années de l’Office du Niger (correspondant à la gestion de l’actuelle équipe).

Certes des irrégularités financières sont décelées dans les procédures de gestion de la subvention d’engrais de la campagne agricole 2020-2021 mais, nulle part, la direction générale de l’Office, n’est indexée. Un fait rare dans les rapports du BVG.

Conformément à la loi n°2021-069 du 23 décembre 2021, le Vérificateur général du Mali effectue plusieurs types de vérifications : évaluation des politiques publiques, vérification de performance, vérification de suivi des recommandations, vérification financière. C’est cette dernière catégorie qui était l’objet de la mission qui a séjourné, du 14 novembre 2022 au 2 mars 2023, à l’Office du Niger pour vérifier sa gestion au titre des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.

La mission de vérification financière a ciblé la mobilisation de la dotation budgétaire de l’Etat et de la redevance eau, l’exécution des dépenses ainsi que les procédures de gestion de la subvention d’engrais de la campagne agricole 2020-2021. Elle a procédé à l’analyse des textes législatifs et réglementaires régissant l’Office du Niger, à l’examen des pièces justificatives sur les engrais, au recoupement d’informations et, naturellement, à des entretiens avec les acteurs concernés par la procédure : des responsables du département de tutelle à ceux de l’Office, en passant par les structures régionales et techniques.

Le principe du contradictoire a été respecté. Des recommandations ont été faites aux différents niveaux d’intervention : ministère chargé de l’Agriculture, l’Office du Niger, commissions de gestion des intrants agricoles subventionnés, Direction nationale de l’agriculture, Zones de l’ON.

Elaboré dans ces conditions et rendu public, le rapport de vérification a révélé des irrégularités administratives et financières.

Le département de tutelle est indexé pour avoir ordonné le remboursement de la subvention des engrais, au titre de la campagne agricole 2020-2021, à 6 fournisseurs qui ont perçu, sans fournir au préalable les pièces justificatives requises, quelque 655, 444 millions FCFA. Il s’agit de : DPA Ko2, Gdcm, Eléphant vert, Agri Obtention et Madcom.

Quant à la Direction générale de la structure où s’est déroulée la mission, à savoir l’Office du Niger, elle n’est nulle part concernée. Un fait rare dans les rapports du BVG pour ne pas être souligné. Sa réactivité à fournir des réponses satisfaisantes aux observations contenues dans le rapport provisoire est à l’honneur d’une entreprise à encourager pour ses efforts de gestion dans le contexte actuel.

Il est peut-être utile de signaler que la gestion des intrants agricoles subventionnés par l’Etat est encadrée par le « Manuel de procédures de gestion de la subvention des intrants agricoles » qui précise l’organisation, les principes de gestion, les tâches et les procédures à appliquer.

En tout cas, après ce rapport du vérificateur, la direction de l’Office du Niger, malgré la situation qui prévaut dans la zone office, mérite des honneurs des plus hautes autorités du pays.

Source : LA DIFFERENCE

