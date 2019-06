Les deux pays mettront à profit cette visite du chef du gouvernement malien pour diversifier les domaines de coopération en vue d’améliorer les conditions de vie des populations des deux pays

Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, est arrivé hier après-midi à Abidjan en Côte d’Ivoire pour une visite de travail de 48 heures. Accompagné du ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé, du ministre de l’Energie et de l’Eau, Sambou Wagué, du ministre des Transports et de la Mobilité urbaine, Ibrahima Abdoul Ly, du ministre des Maliens de l’extérieur, Amadou Koïta ainsi que de plusieurs opérateurs économiques, notamment le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, Youssouf Bathily, le chef du gouvernement a été accueilli à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.

Après un bref entretien, les deux personnalités se sont adressées à la presse. Premier à prendre la parole, le chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, expliquera qu’il est venu en Côte d’Ivoire dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail, un pays avec lequel le Mali entretient des relations qui datent de très longtemps. «Des relations qui se sont forgées au fil des ans par l’histoire, la géographie, la culture et les liens de brassage qui existent entre les deux pays», a-t-il souligné.

En outre, le Premier ministre Cissé a indiqué qu’il était porteur d’un message de grande considération et de respect profond du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son homologue Alassane Ouattara.

Il ajoutera qu’au cours de cette visite, il sera surtout question de consolider, voire diversifier les domaines de coopération déjà importants qui existent entre les deux pays. «Au-delà des secteurs traditionnels auxquels nous étions habitués, à savoir l’énergie, le commerce, les transports, la santé, j’espère que cette visite nous permettra de donner un élan encore très important aux relations entre les deux pays », a-t-il détaillé, précisant que c’est sa première visite en tant que Premier ministre dans un pays africain.

«C’est dire combien la Côte d’Ivoire est importante pour le Mali », a ajouté Dr Boubou Cissé, estimant que l’axe Bamako-Abidjan est un axe stratégique pour notre pays qu’il faudra davantage développer.

Pour sa part, le Premier ministre ivoirien a, lui aussi, magnifié les liens séculaires qui existent entre le Mali et la Côte d’Ivoire, avant de saluer la visite de son homologue malien. «Cette visite traduit l’excellence des relations entre nos deux pays, entre nos deux chefs d’Etat. C’est aussi l’occasion pour nous de travailler sur la coopération entre les deux Etats, sur comment faire pour que les échanges commerciaux entre le Mali et la Côte d’Ivoire soient encore plus accrus. Nous pensons que nous pouvons faire plus », a-t-il déclaré, ajoutant que les deux délégations vont également travailler pour sécuriser et améliorer les conditions de vie des populations des deux pays.

Quelques minutes après, le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, a eu un tête-à-tête avec son homologue Amadou Gon à la Primature, suivi d’une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. Au cours de cette rencontre, les deux délégations ont évoqué des sujets d’intérêt communs comme la fourniture d’électricité, les questions de transport, les politiques en matière de santé. Les deux parties ont également fait le point de l’effectivité de la zone économique spéciale Sikasso-Korhogo (Côte d’Ivoire) et Bobo-Dioulasso (Burkina).

Aujourd’hui, Maliens et Ivoiriens continueront leurs échanges au cours d’un diner que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly offrira à son homologue malien et à sa délégation.

Envoyé spécial

Madiba KEITA

