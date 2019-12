C’est au cours d’un buffet que l’Ambassadeur de Chine au Mali SEM ZHU Liying a offert des matériels informatiques à certains organes de la presse nationale dans la nuit de ce jeudi 26 décembre 2019.

A l’entame de ses propos SEM ZHU Liying a souhaité, au nom de tous ses collaborateurs, à la presse malienne, de très bonnes fêtes de fin d’année 2019 et bonne année 2020.

M ZHU Liying a profité de l’occasion de passer en rétrospective les évènements majeurs en ce qui concerne les relations sino-maliennes. Ajout ’il que l’année 2019 a été une année millésime pour les relations de coopération amicale sino-malienne. Et c’est d’ailleurs grâce à la presse malienne, que la population malienne apprend toujours davantage les nouvelles de cette coopération exemplaire, et que l’amitié sino-malienne s’enracine toujours plus profondément dans le cœur des Maliens partout dans le pays. Pour cela, il tient à exprimer son respect et ses remerciements pour leur professionnalisme et pour leur fidélité vis-à-vis de cette amitié historique et traditionnelle.

« C’est pour cela, nous vous offrons ces matériels informatiques pour mieux vous équipez dans vos rédactions. Pour ce faire, je compte toujours sur l’excellente coopération avec le monde de la presse. Et je vous assure que mes collaborateurs ici présents sont à votre entière disposition, et même encore mieux que dans le passé. Vous pouvez aussi compter sur nous. » Conclut-il ses propos envers les journalistes.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

