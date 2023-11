Boubacar Yalkoue à l’assemblée général de l’Assep : « Malgré les calomnies et les tromperies, nous sommes restés unis et solidaires »

Trois mois après sa mise en place, le bureau de l’Assep, sous la conduite de son président, Boubacar Yalkoué, a tenu la toute première Assemblée générale ordinaire de l’association, le 28 octobre 2023, à la Maison de la presse.

Après la forte mobilisation, le 29 juillet 2023, lors de l’assemblée générale élective, les directeurs de publication ont répondu massivement à l’appel du président Boubacar Yalkoué, ce samedi 28 octobre 2023. Etaient inscrit à l’ordre du jour l’examen du plan d’action 2023-2026, les procédures judiciaires en cours, les nouveaux textes de la presse au niveau du ministère de la Communication et la question de l’Aide à la Presse.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence du représentant de la Maison de presse, Ibrahim Traoré et l’ancien président du Comité transitoire de l’Assep, Abdoulaye Tiocary. Il faut noter également la présence du président de l’Urtl et du représentant du Groupement patronal de la presse. Cette forte mobilisation traduit le souci constant des militants et sympathisants de l’Assep pour le devenir de leur faitière commune de façon particulière mais également de la corporation en générale.

Après les mots de bienvenue du représentant de la maison de la presse, l’ancien président du président du comité Transitoire a salué l’engagement et le dynamisme du bureau de l’Assep malgré les tentatives du malheureux Ousmane Daou, le président destitué par les mandants, le samedi 14 janvier 2023 pour incapacité de gérer les affaires de l’association. Selon lui, le refus d’Ousmane Daou de se soumettre à la volonté des mandants de l’Assep ne saurait nullement être un facteur de blocage pour la bonne conduite de l’Assep. Mais plutôt une source de motivation pour Boubacar Yalkoué et son équipe pour un meilleur lendemain à la presse écrite.

Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assep a salué l’esprit de solidarité et d’unité qui anime les membres de son bureau. Ce qui, selon lui, donne un sens et un contenu aux différentes actions qu’il pose depuis son élection à la tête de l’organisation, le 29 juillet 2023. Selon lui, le principe de solidarité dans la synergie d’actions est et sera la ligne de conduite de son équipe. « Cette assise, au-delà du devoir moral qui nous anime est une obligation statutaire. Cela, conformément aux dispositions des nouveaux statuts et Règlement de l’Assep, qui disposent en son article 7 sur ‘’Les Principes fondamentaux’’, je cite : « …Les actions de l’Association sont guidées par les principes de solidarité entre les membres, de collaboration et d’indépendance ». C’est ce principe qui guidera désormais toutes nos actions à la tête de l’Assep », a-t-il promis.

Réconforté par la mobilisation massive des directeurs de publication, Boubacar Yalkoué a réaffirmé sa ferme détermination de mener à bon port les ambitions qui l’animent au profit de l’Assep en particulier et de toute la corporation de la presse malienne en général. Et cela, malgré les manœuvres dilatoires d’Ousmane Daou et ses complices : « Malgré les menaces, les calomnies et les tromperies de tous genres sur fond de plaintes infondées et vides de sens, nous sommes restés unis et solidaires comme des frères et sœurs d’une même famille. Conscients de notre responsabilité, aucune action malsaine ne peut nous détourner de notre objectif », a-t-il martelé. Après amendements, le plan d’actions a été adopté par l’Assemblée.

Après l’adoption du plan d’actions, le président a fait le point des procédures judiciaires qui secouent l’association par la faute d’un certain ousmane Daou et la situation de l’aide à la Presse.

Avec les grandes lignes du plan d’actions, le doyen Sega Diabaté a été désigné par l’Assemblée pour élaborer un plan opérationnel du budget.

Nouhoum DICKO

