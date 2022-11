‘Le Droit international humanitaire et reportage en milieu de Conflit’, tel est l’intitulé de l’atelier de formation co-organisé par le CICR en partenariat avec la Croix rouge malienne à l’intention des médias et influenceurs du 08 au 10 novembre 2022 à à l’hôtel Millénium sis à l’ACI 2000.

La CICR en partenariat avec la croix rouge malienne outille les professionnels des médias, blogueur et influenceurs sur les notions du DIH (droit international humanitaire), et le reportage en milieu de conflit. En effet, depuis une décennie le Mali vit une crise multidimensionnelle et multiforme, un contexte où l’exercice de métier de journalisme peut être dangereux d’où l’importance pour eux d’être renforcés sur le droit international humanitaire et le reportage en milieu de conflit ?

L’ouverture des travaux à enregistrer la présence du représentant de la Maison de la Presse, le président d’APPEL Mali, le président de la plateforme BENBERE en plus des responsables du CICR à savoir le Chef de la Délégation du CICR en plus de la présidente de la Croix rouge malienne. Les représentants des faîtières des médias, M. Modibo Fofana, M. Talata Maïga, Abdoulaye Guido ont tous chacun salué et relevé la pertinence de la formation. Selon la représentante de la Croix Rouge Malienne, Mme Assitan Coulibaly, cet exercice s’inscrit dans le cadre d’un partenariat que leurs structures entretiennent avec les faîtières de la Presse Malienne. Pour le représentant de la Maison de la Presse, M. Talata Maïga à l’instar du président d’APPEL Mali et du Coordinateur de BENBERE, la présente formation est d’une importance capitale pour les professionnels de l’information. Aussi, ils ont adressé aux deux structures leur reconnaissance pour l’initiative et invité les participants à rester attentifs et assidus le temps de la formation. Les deux premiers jours de la formation ont été consacrés aux modules portant sur : la création, mandat et activités de la Croix Rouge et du CICR ; l’Introduction du Droit International Humanitaire ; le rôle des médias dans les situations de crise et d’urgence humanitaire ; la protection des journalistes en DIH ; le correspondant de guerre etc.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

