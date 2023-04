28e mission médicale chinoise : Les médecins chinois des services d’ORL, de gynécologie et de chirurgie apportent leur contribution à l’avancement des techniques médicales de l’Hôpital du Mali

Selon Yu Renqiao, chef de la 28e Mission médicale chinoise au Mali, l’équipe est arrivée à l’Hôpital du Mali le 13 avril 2022. Et au fur et à mesure de l’apaisement de la pandémie de Covid-19, la quantité de consultation et d’opération des médecins chinois ne cesse pas d’augmenter. La Mission participe activement aux opérations urgentes et apporte sa contribution à l’avancement des techniques médicales de l’Hôpital du Mali avec plus de 40 000 consultations et plus de 600 opérations. Dans ce numéro, nous vous présentons les médecins chinois des services d’ORL, de gynécologie et de chirurgie.

Ge Chengyang (chef-médecin adjoint du service ORL) spécialiste du traitement des maladies courantes d’ORL

Le service d’oto-rhino-laryngologie existe depuis l’ouverture de l’Hôpital du Mali. Depuis une dizaine d’années, les médecins chinois exercent dans ce service tout en apportant un grand progrès. Le département d’oto-rhino-laryngologie est constitué d’un assistant malien et d’un médecin chinois qui est Ge Chengyang. Chef-médecin adjoint, Ge Chengyang est capable de diagnostiquer et traiter des maladies courantes d’ORL, y compris la résection de polypes et de tumeurs de la cavité nasale et des sinus sous endoscopie nasale, chirurgie ouverte des sinus, résection tumorale du conduit auditif inférieur sous microscope, tympanoplastie, chirurgie des cordes vocales, etc. Les médecins chinois introduisent constamment de nouvelles technologies dans le département d’ORL en utilisant la technologie endoscopique pour effectuer une chirurgie mini-invasive avec de bons résultats. Au cours de l’année écoulée, plus de 6500 patients ont été traités et une centaine d’opérations ont été réalisées.

Dr. Huang Qiongxiao (chef-médecin adjoint du service de l’endocrinologie) : spécialisée en endocrinologie gynécologique, inflammation gynécologique, hystéroscopie et chirurgie gynécologique la paroscopique

La 28e Mission médicale chinoise comporte une gynécologue du nom de Huang Qiongxiao. Elle est chef-médecin adjoint du service de l’endocrinologie de la reproduction de l’Hôpital du Mali. Elle est calée en endocrinologie gynécologique, inflammation gynécologique, hystéroscopie et chirurgie gynécologique la paroscopique. Elle a une riche expérience dans le traitement de l’infertilité et est engagée dans la procréation médicalement assistée et la FIV. Dr. Huang travaille à l’Hôpital du Mali pour le projet de la coopération hospitalière Mali-Chine afin de guider la construction du Centre de procréation médicalement assistée de l’hôpital.

Aux dires de Yu Renqiao (chef de la 28e Mission médicale chinoise au Mali), à l’heure actuelle, le projet progresse régulièrement et est équipé de la technologie d’inséminations artificielles. “La fécondation in vitro est également en préparation active. Quatre médecins maliens en formation en Chine vont bientôt rentrer de leurs études. Depuis un an, la gynécologue de la Mission médicale chinoise a reçu plus de 2700 patientes et réalisé 114 opérations de différentes tailles. Elle a également échangé avec les gynécologues maliens pour améliorer et développer en permanence le niveau technique du dépistage du cancer du col de l’utérus chez les femmes au Mali et continue de faire plus d’efforts en faveur de la santé des femmes maliennes”, a-t-il affirmé.

Wang Jiabao (chirurgien de cette mission, chef-médecin adjoint) : spécialisé dans le traitement chirurgical de diverses maladies du foie, de la vésicule biliaire, de l’estomac, de l’intestin, etc.

Wang Jiabao est le chirurgien de la 28e Mission médicale chinoise. Chef-médecin adjoint, il est engagé dans le service de la chirurgie de l’Hôpital du Mali depuis plus de 20 ans. Il maîtrise le traitement chirurgical de diverses maladies du foie, de la vésicule biliaire, de l’estomac, de l’intestin, etc., notamment la chirurgie mini-invasive sous cœlioscope. Depuis un an, Dr. Wang a surmonté le manque de consommables médicaux et a créé activement les conditions pour mener à bien les opérations, surtout celles d’urgence afin de soulager la douleur des patients maliens. Au total, plus de 1100 patients ont été consultés et 53 opérations ont été réalisées. Pendant le travail, le chirurgien coopère avec ses collègues maliens. Ils échangent, apprennent mutuellement les uns des autres et réalisent ensemble des opérations. Cela favorise le développement du service de la chirurgie de l’Hôpital du Mali.

Siaka Doumbia

