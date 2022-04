Le 3è congrès scientifique du projet BCA-WA-ETHICSII (Building the Capacities Of West Africa in Research Ethics) sur l’éthique de la recherche pendant le Covid-19, a regroupé tous les pays concernés par le projet.

A l’ouverture du 3e congrès sur l’Éthique de la Recherche pendant le Covid 19, le président du comité national de l’éthique pour la santé et des sciences de la vie, Professeur Sambou Soumaré a réitéré toute sa reconnaissance à EDCTP qui, à travers le projet BCA-WA-ETHICS II, supporte cette initiative.

« Cette troisième édition du congrès est placée sous le thème principal de l’Ethique de la Recherche pendant le Covid-19. Cette thématique reste toujours actuelle parce que continuant à défier les scientifiques et les différents systèmes de santé. L’idée d’appeler des experts à explorer des dimensions en lien avec la gestion de cette pandémie est plus que pertinente », a souligné le professeur Soumaré.

Les communications mettront l’accent sur différents aspects en rapport avec la thématique principale ; notamment l’apport des comités d’éthique à la riposte contre la pandémie de Covid-19 ; l’évaluation éthique à travers la mise en place de plateformes digitales ; l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’évaluation éthique des projets de recherche biomédicale ; les enjeux et défis des CNER face à la pandémie de Covid-19 ; les stratégies de renforcement des systèmes d’éthique de la recherche ; le renforcement des capacités des membres des CNER ; les modèles de gouvernance ; l’intégration de la dimension de genre dans l’évaluation des protocoles de recherche sur le Covid-19 et la prise en compte des couches vulnérables dans les recherches liées à la pandémie de Covid-19, espérait-il à l’entame des travaux.

« À travers ce congrès virtuel, le projet BCA-WA-ETHICS offre aux membres des CNER ; de WANEC ; des communautés scientifiques du Sénégal ; du Bénin et du Mali ; ainsi qu’aux chercheurs en santé basés en Afrique un cadre virtuel d’échanges. Cette opportunité sera mise à profit pour réfléchir ensemble sur les problématiques les plus pertinentes, en relation avec les questionnements éthiques soulevés par la manière dont cette épidémie est gérée dans nos pays. La survenue de cette pandémie a amené les chercheurs à s’investir dans des projets d’investigation visant à trouver les solutions aux problèmes de résilience de la communauté et des systèmes nationaux de santé. Ces projets de recherche requièrent des réactivités spécifiques des comités d’éthique pour que les droits des patients et des participants à la recherche soient respectés », a expliqué le président du CNESS.

Au terme des 4 jours de travaux, le président du CNESS du Mali a mis l’accent sur les deux points forts qui ont marqué cette 3è édition : l’émergence des antagonismes, contradictions dans tous nos pays à savoir : adhésion versus non-adhésion, clarté versus confusion, riche versus pauvre, panique versus sérénité, inconnu face à science pragmatique, droits opposés à obligations, perception versus réalité, vie face à la mort, silence opposée à floraison de communication , soigner opposé au laisser faire, égalités face aux inégalités, fort opposé aux faibles, équité versus iniquité, justice contrairement à l’injustice.

« Il était crucial de prendre en compte les couches vulnérables dans les recherches liées à la pandémie du Covid-19 et d’intégrer la dimension genre dans l’évaluation des protocoles de recherche, veiller à sauvegarder le bien être de tout un chacun. Il a fallu se poser des questions sur les besoins de santé fondamentaux, en particulier, lorsque les ressources sont limitées et que des priorités doivent être établies ».

L’objectif affiché n’était d’ailleurs pas d’être exhaustif sur tous les sujets abordés. Notre rôle est crucial au sein du BCA-WA-Ethics II et les acquis de ce congrès auront un impact bénéfique dans notre quotidien et celui de nos comités nationaux d’éthique.

Aminata Agaly Yattara

