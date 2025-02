5è édition de la Conférence nationale sur la Protection Sociale Les travailleurs de l’Economie informelle en ligne de mire de la Ministre Assa Badiallo Touré et ses services techniques

Ouverte le 25 février dernier sur le thème : « Vers une protection sociale universelle au Mali pour une nation émergente», la 5è édition de la Conférence Nationale sur la Protection Sociale prend fin ce jeudi avec des recommandations fortes. À l’ouverture des travaux, la ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, a réaffirmé la constante disponibilité du Gouvernement à accompagner cette initiative pour une véritable avancée des réformes sociales au Mali.

Pour la Mairesse de la Commune III du District de Bamako, l’universalité de la protection sociale cadre parfaitement avec les ambitions de sa collectivité. «Les travailleurs de l’Economie informelle, majoritaires dans ma commune, ne sont pas couverts à hauteur de souhait par les dispositifs de protection sociale. L’extension de la couverture sociale à ceux-ci constitue un réel défi pour notre pays. C’est pourquoi, nous saluons la tenue de cette conférence et fondons beaucoup d’espoir sur ses conclusions», a souligné Mme Djiré Mariam Diallo.

Dans son allocution, le Représentant des partenaires techniques et financiers a fait part de sa joie de voir renaître cette conférence traditionnelle sur la protection sociale après quelques années d’interruption, principalement en raison des restrictions imposées par la survenue de la pandémie de la Covid-19. Selon lui, « cette cinquième conférence marque ainsi non seulement le retour sur le devant de la scène d’une tradition progressivement et fructueusement établie par le Mali, mais représente également une étape importante pour réaffirmer notre engagement collectif et individuel en faveur du renforcement d’un système national de protection sociale».

À ses dires, l’alignement du thème de cette conférence sur des politiques de références nationales démontre clairement que le Gouvernement du Mali considère la protection sociale comme une priorité stratégique pour le développement du pays. Il a réaffirmé la détermination commune de tous les Partenaires Techniques et Financiers à travailler, main dans la main avec le Gouvernement, afin de réaliser des avancées significatives pour le bien-être de l’ensemble de la population.

Travailler à inverser la tendance

À en croire la ministre Colonel Assa Badiallo Touré, le thème de cette conférence est assez évocateur dans la démarche actuelle du Mali en lien avec la Vision stratégique 2063. «Les travailleurs de l’économie informelle en grande majorité sont nos cibles en besoin de protection sociale pour plus d’équité et de justice sociale», a déclaré la ministre de la Santé et du Développement social. Selon elle, le monde est aujourd’hui confronté à une série de défis. «Pour relever ces défis et atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), il nous faut un nouveau partenariat axé sur des politiques publiques plus efficaces, des mesures plus transparentes, le respect des Droits humains et surtout la Bonne gouvernance dans un contexte de rareté des ressources financières. Les Objectifs de Développement Durable (ODD), également dénommés Objectifs Mondiaux, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité».

Malgré tous les efforts consentis, a reconnu Colonel Assa Badiallo Touré, le taux de couverture des populations en matière de protection sociale au monde, et particulièrement au Mali, reste en deçà des espérances faute de moyens adéquats. «Il faut travailler à inverser la tendance en investissant plus dans le capital humain, gage d’amélioration de nos indicateurs de développement humain», a-t-elle souligné. Car, a-t-elle expliqué, la protection sociale est une toile qui offre plus de justice et d’équité sociale afin d’éviter de laisser certaines catégories de citoyens sur le quai.

La ministre de la Santé et du Développement social a exprimé sa profonde gratitude aux partenaires techniques et financiers notamment l’Unicef, la Banque Mondiale, le Pam, le Pnud et la Fao qui soutiennent le Mali dans ses efforts. Elle a salué la qualité exceptionnelle de leur accompagnement dans la tenue de cette conférence. Elle a remercié la Canam, l’Inps, la Cmss et l’Anam pour leur contribution technique et financière.

Selon Colonel Assa Badiallo, le fil conducteur de ces assises va être la mise en place du Socle national de protection sociale, l’extension de la Couverture sociale, le financement de la Protection sociale et l’élaboration et la gestion d’un Programme national de filets sociaux et la Protection sociale en réponse aux chocs et aux crises. «Des éclairages seront apportés sur l’état de mise en œuvre d’autres réformes majeures du secteur dont le Régime d’Assurance Maladie Universelle et le Registre Social Unifié», a-t-elle argué.

La ministre de la Santé et du Développement social a assuré de toute la disponibilité et de l’appui constant de son département et de tout le Gouvernement à accompagner cette initiative pour une véritable avancée des Réformes sociales dans notre pays.

Au cours de cette cérémonie, la ministre a remis des attestations de reconnaissance aux anciens ministres Mme Fatoumata N’Diaye, Harouna Cissé, Michel Sidibé, Dr Mamadou Sidibé, Dr Fanta Siby, Mme Diéminatou Sangaré, Oumar Diarra, feu Djibril Tangara et feu Hammadoun Konaté ; aux anciens Secrétaires généraux Amadou Rouamba et Almoudou Baby et à l’ancien Directeur général de la Canam, Luc Togo

