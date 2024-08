Le Ministre de la Sante et du Développement Social participe du 26 au 30 août 2024 à Brazzaville dans la capitale congolaise à la 74ème Session du Comité Régional de l’OMS pour l’Afrique dont la cérémonie d’ouverture est placée sous la haute présidence de son Excellence Denis Sassou N’Guesso, President de la République du Congo.

A la suite de la présentation du Rapport de la Directrice Régionale de l’OMS, Dr Matshidiso MOETI, Mme le Ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin Colonel Assa Badiallo TOURE, a pris la parole devant ses pairs africains pour d’abord remercier la République du Congo pour son hospitalité et féliciter la Directrice régionale de l’OMS et son équipe pour l’excellente préparation de cette session comme l’atteste le rapport présenté par la Directrice qui prend en compte les préoccupations du Mali.

Mme le Ministre a ensuite souligné les timides progrès enregistrés dans la réduction de la charge de morbidité et de la mortalité imputable aux déterminants environnementaux en Afrique.

En dépit des pesanteurs sécuritaires que subit le Mali, le Ministre a présenté aux participants quelques-unes des importantes réformes institutionnelles et organisationnelles entreprises dans le domaine de la santé. Dans ce cadre, elle a cité la digitalisation du système de santé, la déconcentration de la dialyse avec la construction des centres de dialyse et la subvention des intrants, le renforcement du système d’approvisionnement en intrants et produits pharmaceutiques, la poursuite de l’assistance aux personnes vulnérables, l’amélioration de l’accès aux soins dans les zones reculées et enclavées et le renforcement de la surveillance épidémiologique avec la prise en compte de la multisectorialité et la pluridisciplinarité dans la gestion des urgences de santé publique à travers la plateforme « Une Seule Santé ».

En outre, le Médecin Colonel a informé ses homologues de l’organisation imminente au Mali des Etats généraux de la Santé dont un des thèmes prioritaires sera d’envisager les voies et moyens d’assurer une couverture sanitaire effective et équitable sur l’ensemble du territoire national en période de crises et/ou de conflits. Ce Forum national sur la santé permettra aux acteurs clés du secteur de faire un diagnostic sans complaisance du système et de proposer des réponses idoines aux défis liés à l’amélioration de la couverture médicale.

En plus de la situation sécuritaire préoccupante, les changements climatiques occasionnant des catastrophes naturelles engendrent des défis sanitaires a-t-elle ajouté tout en soulignant que le gouvernement du Mali vient de décréter l’état de catastrophe national suite aux inondations occasionnées ces derniers mois par les eaux de pluies. Ces situations conclu t- elle « requièrent de la solidarité de tous pour tous au sein de l’OMS afin de réduire l’impact sanitaire et humanitaire de ces catastrophes au Mali et dans les autres pays membres de l’AES.

Il faut noter qu’à l’issue de cette 74e Session du Comité Régional de l’OMS pour l’Afrique, les ministres de la santé de la région Afrique éliront un nouveau Directeur régional en remplacement de Dr Matshidiso MOETI du Botswana qui est en fin de mandat.

