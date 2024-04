Le Ministre de la Santé et du Développement Social, Colonel Assa Badiallo TOURE accompagnée de ses homologues de l’Education Nationale, des Affaires Religieuses et des Coutumes, de la Fonction Publique et des partenaires techniques et financiers a procédé au terrain Chaaba de Lafiabougou au lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Ainsi, plus de 9 millions d’enfants maliens de 9 mois à 14 ans seront concernés.

Selon les explications de Mme le Ministre, la rougeole est une maladie fortement contagieuse et demeure une des principales causes de mortalité infanto-juvénile. Avant l’ère de la vaccination, on estimait les cas imputables à la rougeole à environ 130 millions par an au plan mondial. Quant à la rubéole, elle constitue de nos jours un problème de santé publique et peut entraîner de graves malformations chez le fœtus si elle est contractée pendant la grossesse. Au Mali, une analyse des données de la surveillance de la rougeole de 2019 à 2022 a montré que 18 districts sanitaires de huit (8) régions ont été en épidémie chaque année depuis 2019.

Cette campagne dit- elle « doit permettre à chaque district sanitaire du pays, d’obtenir au moins 95% de couverture vaccinale anti rougeoleuse et rubéoleuse après une évaluation post campagne ».

On note par ailleurs, la présence de tous les directeurs nationaux et généraux relevant de la Santé et du Développement Social parmi lesquels, Ichaka KONE de la CMSS.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM-RP/ CMSS

