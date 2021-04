Célébration de la journée internationale de prévention 2021 : L’INPS ouvre les portes de son centre de diagnostic et de traitement à ses partenaires

Dans le cadre de la fête de la journée africaine de la prévention des risques professionnels 2021, placée sous le thème : «impact de la COVID-19 sur les activités de prévention des risques professionnels dans les organismes nationaux de santé et sécurité au travail dans l’espace IAPRP (InterAfricaine de la Prévention des Risques Professionnels)», et de la journée Mondiale de la sécurité et santé au travail avec comme thème: « anticiper, se préparer et répondre aux crises», l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) a organisé, le 28 avril 2021, la journée porte ouverte sur la pratique de la médecine de travail au Mali. C’était au centre de diagnostic et de traitement de l’INPS à la zone industrielle. La représentante de la Directrice de l’INPS, Mme Tasiré Kéita, Zepré Coulibaly, Directeur de la prévention de l’action sanitaire et sociale de l’INPS, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, secrétaire générale du comité syndical des travailleurs de l’INPS, les partenaires de l’INPS ont été accueillis et guidés par le chef de service du centre, Dr. Bah Bouba et son personnel. La visite guidée a été faite à trois niveaux. Le premier niveau a concerné le volet santé, sécurité au travail. Le deuxième niveau a concerné le volet protection maternelle et infantile. Et le troisième niveau a été le volet curatif (visite du bureau du major, salle de soins, pharmacie, etc.)

C’est une première, se réjouit Dr. Zepré Coulibaly, que l’INPS ouvre les portes d’un de ces joyaux dans le cadre de la célébration de la journée africaine des préventions des risques professionnels à l’endroit des assurés et autres partenaires. Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à nos côtés pour découvrir ce joyau de l’INPS qui fait partie de la pyramide sanitaire du Mali. « Il s’agit effectivement de montrer aux partenaires dans le cadre des activités de santé, sécurité au travail, ce que nous faisons dans nos structures sociosanitaires. C’est pourquoi nous avons choisi expressément ce centre situé au cœur de la zone industrielle pour que les uns et les autres sachent ce qui a été fait », a fait savoir Dr. Zepré Coulibaly. Créé au départ par l’INPS pour assurer les services de ses travailleurs et assurés, ajoute Zepré Coulibaly, le centre a été élargi ensuite aux populations pour faire leurs traitements et autres. En sommes, dit-il, le centre soutien les non assurés et participe à la campagne de vaccination du pays.

Mme Sidibé Dédéou Ousmane, secrétaire générale de la section syndicale des travailleurs de l’INPS, d’ajouter avec satisfaction : « Nous nous réjouissons de l’initiative et de l’organisation de cette journée porte ouverte qui est une première dans le cadre des activités de la journée internationale de la prévention organisée chaque année dans tous les pays membres de l’IAPRP. Idée à saluer pace que la mission de l’INPS, essentiellement le volet prévention, est très importante dans nos activités de tous les jours. C’est un domaine passionnant sur lequel il faut vraiment insister vis-à-vis de nos partenaires, car il y va de la survie et de la pérennité et de l’entreprise et de ses travailleurs. Car qui dit sécurité, santé, dit bien-être, dit développement. Et c’est cela la mission essentielle confiée à l’INPS et qu’il exerce, qu’il cherche à améliorer tous les jours au service de ses assurés, au service des entreprises, au service de la nation. On se réjouit de cette journée porte ouverte pour que les partenaires puissent apprécier, et même les travailleurs, tout ce que l’INPS est en train de faire dans le cadre de la sécurité, santé au travail », a déclaré Mme Sidibé. Par rapport à la COVID-19, elle a ajouté que tout le monde connaît l’impact, d’où la pertinence du thème sur le monde du travail d’abord. « Ce sont les travailleurs qui en font les frais et principalement ceux qui sont dans le domaine de la santé. C’est chez eux que nous sommes aujourd’hui ; ils sont majoritaires ; ils sont les premières victimes et ce sont eux aussi qui encouragent de prévenir les mesures barrières quand on dit de les respecter. C’est la prévention. Et cette prévention joue à 80% dans la lutte contre cette pandémie», a indiqué Mme Sidibé Dédéou Ousmane. Les partenaires se sont dits émus de l’investissement fait par l’institut pour le bonheur des assurés, de ses travailleurs et de la population malienne en générale.

Hadama B. Fofana

Commentaires via Facebook :