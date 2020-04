Conformément à la résolution n°1 du Dialogue national inclusif, le second tour des élections législatives est maintenu et se déroulera dimanche prochain dans 43 circonscriptions électorales. Toutefois, les dispositions sanitaires seront renforcées afin de permettre aux citoyens d’aller voter sans risque de contamination au coronavirus.

C’est cette assurance qu’on retient essentiellement de la rencontre du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha Bah, avec les responsables de la classe politique élargie aux représentants des mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation.

La réunion, qui s’est tenue dimanche dernier dans les locaux du département en charge de l’Administration territoriale, avait pour but de faire le point du déroulement du 1er tour des législatives. Il s’agissait aussi de faire le point des préparatifs du second tour prévu pour le 19 avril prochain, en demandant aux représentants des partis politiques et des mouvements signataires de l’Accord de s’impliquer pour sa réussite.

Dans son intervention, le ministre Boubacar Alpha Bah s’est réjoui du fait que malgré la situation sanitaire qui prévaut dans le monde, la classe politique et le peuple malien, dans leur totalité, ont bien voulu se rendre aux urnes, il y a quelques semaines. Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, qui a salué la bonne tenue dans l’ensemble du scrutin, reconnaît néanmoins l’existence des difficultés.

