Cscom Adam Ba Konaré de Kati Malibougou : Les responsables de la Banque Mondiale satisfaits des résultats des projets financés

Le Directeur mondial du pôle santé de la Banque mondiale, Juan Pablo ; la Directrice des opérations de la Banque Mondiale, Clara de Sousa, ainsi que certains collaborateurs, ont effectué une visite officielle au Mali pour apprécier l’évolution de certains projets financés par la Banque mondiale et leur impact sur les populations bénéficiaires. La visite du centre de santé communautaire (CSCOM), qui porte le nom de l’ancienne première dame du Mali, Adam Ba Kanaré, le mardi 06 juin 2023, des responsables de la Banque Mondiale, du ministre de la santé et du développement social, ainsi que des responsables des projets, a été une occasion pour les bénéficiaires de montrer leurs satisfactions et d’inviter les responsables sanitaires du Mali et ceux de la Banque Mondiale à œuvrer pour la continuité des projets.

Le Coordinateur du Projet Accélérer les progrès vers la Couverture Sanitaire Universelle (PACSU), Dr. Ousmane Diallo, a entamé ses propos en signalant que la mise en œuvre de ce projet qui s’articule autour de 4 composantes dont le renforcement des services de santé, le renforcement des capacités des CSCOM, le renforcement institutionnel et la gouvernance, a permis au CSCOM Adam Ba Konaré de changer de visage et de répondre aux attentes de la population. Il a fait savoir que ce projet vise à améliorer la qualité de la santé de la population à travers l’application de la couverture sanitaire universelle. Quant au Financement Basé sur le Résultats (FBR), il a fait savoir que ce projet compte parmi les expérimentations récentes mises en place au Mali pour améliorer les indicateurs de santé maternelle et infantile.

La Directrice des opérations de la Banque Mondiale, Clara de Sousa, a montré que l’objectif de cette visite des responsables de la Banque Mondiale au Mali est de mesurer l’efficacité de leurs interventions sur le terrain et constater les impacts. Elle a fait savoir que les témoignages des bénéficiaires des projets qu’ils financent dans le domaine de la santé prouvent qu’ils sont en train de poser des actes qui apportent du sourire sur des visages tout en luttant contre la pauvreté. Avant de révéler que le projet sera étendu à 13 nouveaux districts sanitaires du pays.

Mme Dieminatou Sangaré, la ministre de la santé et du développement social, a, dans son propos, montré que l’intervention de la Banque Mondiale dans notre pays, surtout dans le domaine de la santé, est significative. Selon elle, la santé communautaire est en première ligne et la politique mise en place afin de répondre aux attentes des populations et les projets de la Banque Mondiale a permis de doter les centres de santé communautaires bénéficiaires de personnel hautement qualifié au service des populations.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :