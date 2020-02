Le lundi 24 février dernier, le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, M. Michel Hamala Sidibé a procédé au lancement officiel de la caravane de chirurgie et de prise en charge des déficiences visuelles, au CHU-IOTA. On notait la présence de la présidente de l’ONG AGIR, la première dame Mme Keita Aminata Maiga, non moins Marraine de la cérémonie ; le Directeur Général du CHU-IOTA, le Pr Seydou Bagayoko, l’Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte, les représentants de l’équipe égyptienne et d’autres invités.

C’est parti pour cinq jours de caravanes pour la chirurgie et la prise en charge gratuite de 250 déficients visuels. Une initiative salutaire de l’ONG AGIR en partenariat avec l’équipe Egyptienne. Il s’agit à travers cette caravane humanitaire de voler au secours des personnes affectées de déficit oculaire.

Après le représentant du Maire de la commune II en charge de la question sanitaire qui a souhaité la bienvenue aux invités, le Directeur Général du CHU-IOTA a exprimé son sentiment de joie par rapport à cette caravane qui vaut son peson d’or. Elle constitue selon lui, un échange d’expérience entre son établissement et l’équipe médicale égyptienne qui est composée de quatre chirurgiens ophtalmologistes et de deux médecins anesthésistes qui seront accompagnés par les spécialistes maliens en la matière.

« Le recrutement en avance des malades souffrant de déficiences oculaires va permettre, dans une large mesure, d’atteindre des résultats escomptés. Cette mission d’échange d’expériences entre les équipes servira de tremplin pour une future coopération fructueuse », a déclaré le DG, avant de lever le voile sur les missions et les résultats enregistrés par le CHU-IOTA en 70 ans d’existence.

Aux dires de Son Excellence l’Ambassadeur de la République Arabe d’Égypte qui a marché sur la langue du porte-parole de l’équipe Égyptienne, cette cérémonie traduit l’élan de solidarité entre les deux pays. À l’en croire, cette mission consiste à renforcer davantage les liens de collaboration entre les deux pays qui partagent la même vision. À cet effet, il a réitéré l’engagement de son pays à continuer dans cette dynamique. Chose qui se traduira par les éventuelles missions de ce genre.

L’occasion était opportune pour le Ministre en charge de la Santé et des Affaires Sociales, M. Michel Sidibé de saluer les efforts de la première dame, non moins présidente de l’ONG AGIR qui ne ménage aucun effort pour apporter sa contribution à la question de santé publique au Mali. Poursuivant son intervention, il a estimé que l’apport de l’Egypte dans le cadre de cette caravane va au-delà du symbolisme. Car celui qui donne la vue donne tout. Il a salué de passage le Directeur Général du CHU-IOTA et son équipe qui sont au four et moulin pour donner à ce fleuron contre la cécité son lustre d’antan.

À l’issue d’une visite guidée dans les locaux du CHU-IOTA, la présidente de l’ONG AGIR a affiché son satisfecit par rapport à cette caravane. « Je viens d’assister à une cérémonie constructive et instructive. C’est le lieu pour moi de remercier les partenaires de la République Arabe d’Égypte qui a bien voulu organiser cette caravane et qui nous a identifiés et associés comme partenaire pour réussir cette opération dont le Mali a besoin », a déclaré Mme Keita Aminata Maiga, première dame du Mali, tout en saluant la République Arabe d’Égypte pour son soutien au Mali. Avant de conclure, elle a salué le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales à travers ses différents services, y compris le CHU-IOTA qui change de visage depuis la nomination du Pr Seydou Bagayoko comme DG du centre hospitalier.

Adama Coulibaly

