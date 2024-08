Après les donations d’équipements visant à renforcer le plateau technique des Centres hospitaliers universitaires (CHU) de Gabriel Touré, de Kati et à l’Institut National de Santé Publique (INSP), l’Hôpital du Mali vient d’acquérir à son tour un nouveau bâtiment équipé de nouvelle machine IRM de 1,5 tesla, d’un nouveau scanner 64 barrettes, d’une nouvelle machine de radiothérapie, des véhicules et des équipements informatiques. D’environ six milliards de francs CFA, ce don a été financé à concurrence de près de 4,8 milliards par l’Etat et 500 millions de CFA par l’UNICEF.

Le Centres hospitalier universitaire (CHU) de l’Hôpital du Mali continue sa mue grâce aux efforts louables de l’Etat et de ses partenaires qui continuent de doter nos établissements sanitaires d’équipements de pointe. C’est ainsi que, en plus d’un nouveau bâtiment fonctionnel, son plateau technique vient d’être renforcé par l’acquisition d’un nouvel appareil IRM de 1,5 tesla, d’un nouveau scanner 64 barrettes, d’une nouvelle machine de radiothérapie, des véhicules et des équipements informatiques.

Pour le ministre de la Santé et du Développement social, Médecin-colonel, Assa Badiallo Touré, l’acquisition de ces nouveaux équipements est la «concrétisation de la volonté» des autorités de la Transition de renforcer les plateaux techniques des hôpitaux afin de «permettre au personnel de la santé d’exercer dans les meilleures conditions contribuer à améliorer la qualité des soins et services de santé offerts à la population».

Ce nouveau bâtiment flambant neuf, équipé d’un scanner, d’une nouvelle machine IRM et d’un nouvel accélérateur linéaire acquis sur financement de l’Etat, permettra de redémarrer les activités de la radiothérapie attendues avec impatience par les malades atteints du cancer de l’hôpital du Mali. Face à tant d’efforts de l’Etat, la Directrice de l’hôpital du Mali a exprimé sa gratitude aux autorités pour la constance de leur engagement face à la question de Santé. «Avec l’acquisition de ces équipements de dernière génération, l’Hôpital du Mali sera désormais à hauteur de répondre aux sollicitations», a salué Dr Doumbia Sanata Sogoba. Elle n’a pas manqué de remercier Madame le Ministre pour avoir fait de «l’Hôpital du Mali une référence scientifique». N’empêche qu’elle souhaite que ces efforts soient poursuivis pour hisser son établissement sanitaire au «Top niveau» en matière d’intervention afin de pouvoir traiter toutes les pathologies sur place.

En dehors de l’Hôpital du Mali, 10 ambulances médicalisées ont été fournies respectivement aux Directions régionales de la santé des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou ; à la Coordination de la Direction générale de la Santé et de l’Hygiène publique ; la sous-direction des Etablissements sanitaires et de la réglementation ; la sous-direction de la Nutrition et la Cellule de coordination de la nutrition sur financement du Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF) pour une valeur de 500 millions de F Cfa. «Cette dotation vise à renforcer la coordination, la communication, la collecte et l’analyse des données. Elle permettra également de faciliter les déplacements pour les activités de formation et de sensibilisation des communautés, le suivi et la gestion des programmes, l’augmentation de l’efficacité afin d’impacter les efforts de lutte contre la malnutrition au Mali», a assuré Pierre M’Gom au nom du Représentant-résident de l’Unicef au Mali.

Le ministre de la Santé et du Développement social a rappelé le rôle central de l’Unicef au Mali dans la coordination des efforts nationaux et internationaux pour améliorer la nutrition des enfants, adolescents et femmes. Elle a exhorté les chauffeurs à faire bon usage des nouveaux véhicules tout en insistant sur leur entretien. Le Médecin-colonel Touré a par ailleurs félicité le personnel de l’Hôpital du Mali pour son engagement à maintenir cet établissement à un niveau de performance élevé et compétitif, avec «une amélioration constante de la qualité de la prise en charge des patients».

Elle a opportunément rappelé le niveau et la qualité de la coopération du Mali avec la République Populaire de Chine à travers sa mission médicale présente à l’Hôpital du Mali pour former et assister leurs collègues maliens. Le ministre Assa Badiallo Touré a aussi remercié les Directeurs Nationaux et Généraux, qu’elle nomme affectueusement «Mes Lieutenants», qui répondent présents à chaque fois qu’elle se déplace.

Au niveau du ministère de la Santé et du Développement social, à noter aussi ce noble acte humanitaire du Port autonome de Dakar (Sénégal) en faveur des Pupilles de la République admis au DEF 2024. Jeudi dernier (1er août 2024), il a remis un chèque de 12 millions de F CFA à l’Office national des pupilles en République du Mali (ONAPUMA). La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé et du Développement social en présence du Directeur général du Port Autonome de Dakar, M. Wally Diouf Bodian.

Cet acte humanitaire s’inscrit dans la perspective d’une convention de partenariat entre le Port autonome de Dakar et l’ONAPUMA. Le chèque de 12 millions de francs CFA octroyé par la Fondation du Port est destiné aux 54 pupilles qui ont obtenu leur Diplôme d’études fondamentales (DEF/ session 2024). Ainsi, chaque enfant recevra 100.000 francs CFA et le reste de la somme est destiné à la prise en charge des activités de l’Office. «Au Sénégal comme au Mali, le Port autonome de Dakar entend ainsi jouer pleinement son rôle social en contribuant au renforcement des mécanismes de prise en charge des Pupilles des deux nations sœurs sur les plans éducatif, sanitaire et social», a assuré le DG Wally Diouf Bodian qui est aussi le président du Conseil d’administration de la Fondation du port. Pour le porte-parole des pupilles, Mahamadou Doumbia (tout sourire), «grâce à cette générosité, les 54 admis au DEF vont célébrer leur réussite avec fierté».

«Ce geste de solidarité, qui s’inscrit parfaitement bien dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, marquera le début d’une longue et fructueuse coopération entre l’Office National des Pupilles du Mali et la Fondation du Port Autonome de Dakar», a souligné le ministre de la Santé et du Développement social, Médecin-colonel Assa Badiallo Touré. Elle a profité de l’opportunité pour saluer l’initiative du président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, instituant le 31 octobre comme la Journée commémorative des pupilles de la nation !

